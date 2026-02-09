BBC: Lukuisat olympiamitalit ovat rikkoutuneet Italiassa ‒ syytä selvitetään Milanon ja Cortinan talviolympialaisten operaatiojohtaja Andrea Francisi kertoo järjestäjien tutkivan asiaa.

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Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Urheilu Jukka Koivula

Italiassa käynnissä olevissa talviolympialaisissa on ilmennyt erikoinen ongelma, nimittäin olympiamitaleiden kestävyydessä on havaittu puutteita.

Kaksi yhdysvaltalaista olympiakultamitalistia, Breezy Johnson ja Alysa Liu, ovat BBC:n mukaan paljastaneet, että nauha oli irronnut mitalista pian sen jälkeen kun he olivat saaneet palkintonsa.

Naisten alppihiihdossa kultaa voittanut Johnson näytti rikkoutuneen mitalinsa kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

"Eli tuossa on mitali. Ja tuossa on nauha", hän kertoi toimittajille.

”Ja tässä on pieni pala, jonka on tarkoitus mennä nauhaan pitämään mitalia. Ja kyllä, se irtosi."

Liu paljasti vastaavan ongelman sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla voitettuaan kultaa Yhdysvaltain joukkueessa taitoluistelun joukkuekilpailussa. Videolla Liu pitelee mitalia ja nauhaa erillisissä käsissään tekstin kera.

"Mitalini ei tarvitse nauhaa", Liu kirjoittaa julkaisussaan.

”Olemme täysin tietoisia tilanteesta. Selvitämme tarkalleen, mikä ongelma on.” Andrea Francisi

Vastaava ongelma koskee myös ampumahiihdossa pronssia voittanutta saksalaisjoukkuetta. BBC:n uutisen mukaan joukkueen instagram-videolla näkyy, miten olympiamitali putoaa yhden urheilijan kaulasta, kun mitalistit hyppivät juhlien merkeissä hotellissa.

Milanon ja Cortinan talviolympialaisten operaatiojohtaja Andrea Francisi kertoo järjestäjien tutkivan asiaa.

”Olemme täysin tietoisia tilanteesta. Selvitämme tarkalleen, mikä ongelma on. Aiomme kiinnittää mitaleihin mahdollisimman paljon huomiota. Haluamme tietenkin, että mitali on täydellinen kun se luovutetaan, koska tämä on yksi urheilijoiden tärkeimmistä hetkistä."

BBC: Olympic bosses investigate why medals are breaking