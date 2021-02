Kirkko on myös ohikatsottujen ihmisten rinnalla, sanoo arkkihiippakunnan piispaksi vihitty Mari Leppänen

Mari Leppänen on ensimmäinen nainen, joka nimetään arkkihiippakunnan piispaksi. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Kirkossa symboleilla ja perinteillä on vahva merkitys. Viikko sitten Turun arkkihiippakunnan piispan virassa ollut Kaarlo Kalliala jätti yhtenä virantunnuksena käytetyn piispansauvan alttarille, jossa se on siitä lähtien levännyt odottamassa seuraavaa viranhaltijaa.

"Kyllä tässä nyt ymmärtää, että on osa pitkää historiaa ja monenlaisia traditioita", sanoo piispansauvan itselleen saava Mari Leppänen.

Traditioita hän kuitenkin rikkoo. 42-vuotias Leppänen on ensimmäinen nainen arkkihiippakunnan piispana. Lisäksi hän on Suomen kolmas naispiispa. Suomen ensimmäinen naispiispa, Irja Askola, toimi virassaan Helsingin hiippakunnassa vuosina 2010–2017. Leppänen vihittiin piispaksi sunnuntaina Turun tuomiokirkossa koronarajoitusten puitteissa. Yleisö ei päässyt tilaisuuteen paikan päälle.

Virkaan vihkimisen toimitti arkkipiispa Tapio Luoma. Häntä avustivat piispat Kaisamari Hintikka, Simo Peura ja Matti Repo.

Suomen ensimmäiset naispapit vihittiin virkaansa 32 vuotta sitten. Leppänen vihittiin papiksi vuonna 2012, ensimmäisenä vanhoillislestadiolaisena naisena. Leppänen kuitenkin etääntyi liikkeestä vihkimyksen seurauksena, sillä lestadiolaisuus ei hyväksy naispappeutta.

Papiksi vihkimisen aikoihin Leppänen sai kokea ihmisten paheksunnan. Tällä kertaa samanlaista ryöpytystä ei ole tullut.

"Varmasti monenlaista ihmiset miettivät, mutta nyt ei ole tarvinnut sitä kohdata. Olen saanut valtavasti rohkaisua, ja valinta on selvästi ollut monelle symbolisesti tärkeä", Leppänen kertoo.

Nykyään papiksi vihityistä enemmistö on naisia, virassa toimivista papeista naisia on hieman alle puolet. Kirkon johtotehtävissä naisia on toistaiseksi vähän. Esimerkiksi vain noin viidesosa kirkkoherroista on naisia.

"Ajattelen, että usein nämä murrokset voivat tapahtua lopulta aika nopeastikin. Itse kun aloitin hiippakuntadekaanina, joita on yhdeksän, siellä ei silloin ollut yhtään naista. Kun lähdin, meitä oli siellä kolme", Leppänen sanoo.

Ilman uusiutumiskykyä tuhansia vuosia vanha kristillinen kirkko ei olisi Leppäsen mukaan enää voimissaan.

"Välillä kirkko on ollut edelläkävijä, ja toisinaan olemme sitten olleet muutoksen jarruja", Leppänen pohtii.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä kirkon viestin tulisi Leppäsen mukaan olla, että se on myös ohikatsottujen ihmisten rinnalla. Leppäsen mukaan naiset, lapset, orvot ja lesket olivat Jeesuksen opetuksessa erityisasemassa.

Aiheellista on kuitenkin kysyä, onko kirkko toiminut omien opetustensa mukaisesti. 2010-luvulla keskustelua kirkossa ovat herättäneet esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien avioliitot mahdollistava avioliittolaki ja edellä mainittujen parien kirkollinen vihkiminen.

"Kun Suomessa käytyä keskustelua ajattelee, totta kai toivon, että osaltani voisin olla edistämässä yhdenvertaisuutta", Leppänen toteaa.

Leppäsen kirkko ei jakaudu naisten tai miesten, enemmistöjen tai vähemmistöjen, konservatiivien tai liberaalien välille. Nykyaikaa leimaa Leppäsen mukaan ihmisten tarve vastakkainasettelulle, leimaamiselle ja leiriytymiselle. Hän toivoo voivansa olla kaikkien piispa.

"Ajattelen, että silloin kun yhdenvertaisuus toteutuu kirkossa tai suomalaisessa yhteiskunnassa, silloin kaikki voivat hyvin. Samaan aikaan haluan korostaa, että on olemassa yksi kirkko ja se on Kristuksen kirkko", Leppänen sanoo.

Arkkihiippakunnan piispana Leppänen toivoo voivansa olla seurakuntien rohkaisija, jotta ne katsoisivat tulevaisuuteen. Suomalaisessa yhteiskunnassa kirkko ei enää ole samanlaisessa valta-asemassa kuin aiemmin, eikä se ole hänen mukaansa huono asia.

"Tämä voi tehdä meille hyvää, ja tämä edellyttää meiltä taitoa dialogiin eri tavalla ajattelevien ja eri tavalla uskovien kanssa. Ei ylhäältä päin tulemista, vaan rinnalla yhdessä tekemistä. Ajattelen, että kirkko voi olla rohkeampi toimija", Leppänen sanoo.

Leppäselle päätös ehdolle asettumisesta arkkihiippakunnan piispaksi ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys. Päätös syntyi omassa päässä käydyn pitkän painin jälkeen.

"Edellisessä työssä tehtäväni on ollut kouluttaa tulevia kirkon johtajia. Siinä olen yrittänyt rohkaista eri-ikäisiä ja erikasvoisia ihmisiä kirkon johtoon. Jokainen omalla persoonallaan tuo siihen jotain uutta. Ehkä sitten ajattelin, että laitan itseni alttiiksi ja katsotaan, kuinka käy", Leppänen kertoo.

Leppänen on työskennellyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaanina vuodesta 2019. Koulutukseltaan hän on filosofian ja teologian maisteri.