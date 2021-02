Keskiviikon MT:n painaminen myöhästyi – Osa saa lehtensä vasta torstaina, näköislehti on auki kaikille tänään

Juho Leskinen

Keskiviikon lehti on muhkea Metsänomistaja-numero, ja sen voi lukea näköislehtenä MT:n verkkosivuilta tänään.

Maaseudun Tulevaisuuden painaminen myöhästyi painon työtapaturman vuoksi tiistai-iltana sillä seurauksella, että osa tilaajista ei saa lehteään tänään keskiviikkona. MT:n toimitus teki työnsä ajoissa valmiiksi, mutta painon päässä eli Lehtisepillä Jyväskylässä oli ongelmia.

"Paino lähti käyntiin kaksi tuntia myöhässä viime yönä, koska painokoneen ajo-ohjelma oli väärin ja se jouduttiin vaihtamaan oikeaan", MT:n julkaisusta vastaavan Viestimedian myyntijohtaja Petri Numminen kertoo.

Lehti painettiin, mutta se ei ehtinyt kuljetuksiin. Nummisen saaman tiedon mukaan paino oli yrittänyt hankkia korvaavaa kuljetuskapasiteettia, mutta tuloksetta.

"Olen MT:n puolesta harmissani lukijoille aiheutuneesta harmista. Lisäksi keskiviikon lehti on metsänomistajanumero, jossa on erittäin painavaa asiaa kaikille Suomen metsänomistajille. He saavat lehtensä, mutta myöhässä", päätoimittaja Jouni Kemppainen pahoittelee.

Osassa maata keskiviikon lehti jaetaan huomenna torstaina. Eilisen päivän lehteä saadaan odotella ainakin Helsingin, Espoon, Vantaan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Lahden, Turun, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan alueilla ja ympäristöissä ja muutamilla haja-alueilla Lapissa.

Tampereen seudun, Pohjanmaan sekä Itä- ja Pohjois-Suomen jakelut hoituvat tänään, mutta ilmeisesti myöhässä.

MT:n verkkolehti ja näköislehti ovat auki ilman maksumuuria tänään keskiviikkona.