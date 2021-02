Orpo: En voi sietää eripuran kylvämistä oman profiilin nostamiseksi – kokoomusjohtajan mukaan sekä konservatiivi että liberaali kyllä mahtuvat puolueeseen

Kirsi Piha luopui eilen kokoomuksen pormestariehdokkaan asemasta Helsingissä. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsee eripuran kylvämisen. Hän kirjoittaa Facebookissa, että ilkeily, henkilöön hyökkääminen ja piilorasistiset kommentit eivät kuulu demokratiaan, kokoomukseen eivätkä sivistyneen ihmisen käytökseen.

"En voi sietää politiikassa sitä, miten jotkut yksittäiset ihmiset puolueen väreissä esiintyen käyvät sosiaalisessa mediassa nostamassa omaa profiiliaan kylvämällä eripuraa ja jopa loukkaamalla ja satuttamalla muita", Orpo kirjoittaa.

"He aiheuttavat toiminnallaan hallaa koko laajalle kansanliikkeelle ja antavat väärän kuvan vakaista ja positiivisista toimijoista, jotka tekevät politiikkaa vakavalla mielellä pyrkien hyvään."

Orpo kommentoi Kirsi Pihan (kok.) päätöstä vetäytyä Helsingin pormestarikisasta sekä asiasta syntynyttä keskustelua puolueen aatteesta. Orpon mukaan sekä konservatiivi että liberaali kyllä mahtuvat kokoomukseen.

Piha ilmoitti vetäytymisestään nettisivuillaan julkaistussa kirjoituksessa, jossa hän nosti esiin puolueen sisäiset jakolinjat.

Orpon mukaan kokoomuksen linjaa ei määritellä Twitterissä tai "muissakaan huutokuoroissa" vaan puoluekokouksen hyväksymän tavoiteohjelman mukaisesti. Kokoomusjohtaja kertoo olevansa huolissaan sosiaalisen median vaikutuksesta demokratialle.

Orpo toistaa eilisen kantansa siitä, että Pihan luopuminen oli pettymys. Kokoomusjohtajan mukaan Helsingin-järjestö nimeää kilpailukykyisen pormestariehdokkaan mahdollisimman pian.

Verkkouutisten mukaan ehdokkuutta harkitsevat ainakin Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov, apulaispormestari Pia Pakarinen sekä kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Laura Rissanen.

Sazonov vetosi eilen STT:n haastattelussa, että jo aiemmin ehdokkuudesta kieltäytyneet harkitsisivat asiaa uudelleen. Hän nosti tässä yhteydessä esille Pakarisen ohella kansanedustajat Juhana Vartiaisen, Sari Sarkomaan ja Elina Lepomäen.

Lepomäki ilmoitti tänään, että lähtee ehdolle Helsingin valtuustoon. Lepomäki sanoo Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa hakevansa valtuutetun paikkaa ja tukevansa myöhemmin asetettavaa pormestariehdokasta. Lepomäki kertoi STT:lle, että ei ole kuitenkaan käytettävissä pormestariehdokkaaksi.

Päätöksensä valtuustokisaan lähdöstä Lepomäki kertoo tehneensä viikonlopun tapahtumiin perustuen. Tähän mennessä Lepomäki on asunut Espoossa, mutta kertoo kirjoituksessaan synnyinkaupunkinsa Helsingin kutsuvan.

"Helsingin tilanne on haastava, ja sillä on tietysti vaikutuksia koko Suomen tulevaisuuteen. Ei tässä voi olla sivustakatsojana", Lepomäki kertoo STT:lle,

Lepomäki oli aiemmin ilmoittanut, ettei ole asettumassa ehdolle kuntavaaleissa.

Poliittisen historian professori Vesa Vares arvioi STT:lle, että jako kokoomuksen liberaali- ja konservatiivisiipien kesken näyttäytyy aiempaa vakavampana. Vares kuvailee puolueen jakoa akuutiksi Kirsi Pihan eilisen ilmoituksen jälkeen.

Kokoomuksen historiaan perehtyneen Vareksen mukaan kokoomukseen on kautta historian kuulunut se, ettei se ole täysin yhtenäinen. Puolueessa on vaikuttanut liberaalinen ja konservatiivinen siipi.

Vareksen mukaan konservatiivit ovat puolueessa olleet ainakin toisesta maailmansodasta asti näistä kahdesta tyytymättömämpi osapuoli.

"Perinteisesti ainakin johtoportaassa on oltu liberaalimpaan suuntaan kannellaan, koska pysyvämpi näkemys on ollut se, ettei lisä-ääniä voiteta oikealta vaan keskustasta", Vares sanoo STT:lle.

Aiemmin liberaalisiiven asema on ollut turvatumpi, sillä puolueesta oikealle ei ole pitkään ollut uskottavaa vaihtoehtoa. Sen sijaan kaksissa viime eduskuntavaaleissa perussuomalaiset keräsi kokoomusta enemmän ääniä.

Väitöskirjatutkija Veikko Isotalo Helsingin yliopistosta sanoo, että kokoomuksen kannattajakunta asettuu liberaali–konservatiivi-jaon keskelle. Eduskuntavaalitutkimusten perusteella puolueen äänestäjien arvomaailma on pysynyt aika lailla paikallaan vuosien 2003–2019 eduskuntavaaleissa.

"Pieni liikahdus on tapahtunut liberaalimpaan suuntaan", Isotalo sanoo.

Sen sijaan siirtymät muihin puolueisiin ovat olleet vähäisiä. Viime vaaleissa puolue menetti parisen prosenttia äänestäjiä perussuomalaisiin, mutta lähes vastaava osuus liikkui toiseen suuntaan.

Vuoden 2015 vaaleissa kokoomus menetti eniten äänestäjiä keskustalle, mihin vaikutti Juha Sipilän imu keskustan johdossa.

"Toisaalta vihreät on siirtynyt pikkaisen vasemmalle kannattajakuntaa myöden. Siellä liberaalisuunnassa olisi tilaa oikeistolaiselle puolueelle", Isotalo arvioi.

Tuoreimmissa gallupeissa kokoomuksen kannatus on tosin niukasti alle viime vaalien tason. Sen sijaan perussuomalaisten suosio on lihonut, ja se on toistuvasti hätyytellyt suosituimman puolueen paikkaa.

Kokoomuksen sisäinen jakolinja on ollut tiedossa, mutta sen nouseminen pinnalle kuntavaalien alla oli Isotalon mukaan yllättävää.

"Yleensä vaalien alla rivit tiivistyvät ja puolueet vaikuttavat yhtenäisemmiltä kuin ne välttämättä todella ovat."

Oma kysymyksensä on, miten tilanne Helsingin kokoomuksen kuntavaaliasettelussa vaikuttaa muuhun maahan. Turun yliopistossa työskentelevä Vesa Vares huomauttaa, että kokoomus on ollut Helsingissä perinteisesti suurin puolue.

"Jos kaikkein merkittävimmällä paikalla riidellään, ei se valtakunnallisesti auta, Vares sanoo."

Professori kuitenkin arvioi, että maakunnissa puolueen sisäisiä jakolinjoja on osattu sovitella pragmaattisemmin kuin Helsingissä, Tampereella ja Turussa, jossa kussakin puolueella on ollut omanlainen profiilinsa.

"Jos joku maakunnissa aikoi äänestää kokoomusta, ei hän varmaan Helsingin tapahtumien takia kovin helpolla mieltään muuta."