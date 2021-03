HS-gallup: 63 prosenttia suomalaisista on edelleen tyytyväisiä pääministeri Marinin koronatoimiin

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Moni on tyytyväinen pääministeri Sanna Marinin (sd.) koronatoimiin.

Valtaosa suomalaisista on yhä tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa. Asia selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kyselystä.

Vastaajista 63 prosenttia on erittäin tai melko tyytyväisiä pääministerin toimiin. Lehti kirjoittaa, että erittäin tyytyväisten osuus on vähentynyt merkittävästi epidemian alkuajoista, mutta se on pysynyt samana tammikuuhun verrattuna.

Kysely toteutettiin sen jälkeen, kun Suomessa päätettiin pahentuneen koronatilanteen takia siirtää kuntavaalit huhtikuulta kesäkuulle.

Helsingin Sanomat selvitti myös, kuinka paljon koronavirus huolettaa ihmisiä. Vastaajista 75 prosenttia kertoi olevansa huolestunut aiheesta.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Siihen vastasi yli tuhat ihmistä. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.