Tartuntojen määrä viimeisen kahden viikon aikana on laskenut hieman.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkistaa tuoreet tiedot uusista koronatartunnoista päivittäin. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on todettu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.