Metsä Boardin muutosneuvottelut päätökseen kaikissa toimintamaissa – irtisanottavia maksimimäärä Yhtiö säästää muutosneuvottelujen tuloksena noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Metsäteollisuus Jukka Hämäläinen

Metsä Board ilmoitti heinäkuussa käynnistävänsä noin 200 miljoonan euron kannattavuuden parantamisohjelman. Osana ohjelmaa yhtiö aloitti lokakuussa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut kaikissa toimintamaissaan. Muutosneuvottelujen arvioitu vähennystarve oli enintään 315 henkilöä, joista 155 henkilöä Suomessa.

Suomessa neuvottelut päättyivät aiemmin, ja niiden tuloksena vähennettiin yhteensä 150 työtehtävää, mistä yhtiö tiedotti marraskuussa. Nyt myös muissa Metsä Boardin toimintamaissa neuvottelut ovat päättyneet, ja niiden tuloksena vähenee yhteensä 160 työtehtävää, Metsä Board kertoo tiedotteessa.

Neuvotteluissa sovittiin myös tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä, joilla pyritään parantamaan toiminnan tehokkuutta ja vahvistamaan kilpailukykyä.

Yhtiö kirjaa loka–joulukuun 2025 vertailukelpoiseen liiketulokseen yhteensä noin 14 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät kaikissa toimintamaissa – mukaan lukien Suomessa – toteutettuihin muutosneuvotteluihin.

Muutosneuvottelujen arvioidaan tuovan yhteensä noin 30 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.