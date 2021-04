EU:ssa aloitetaan oikeustoimet lääkeyhtiötä vastaan: Astra Zenecan koronarokotetta toimitettu huomattavasti luvattua vähemmän

Astra Zenecan rokotetta on toimitettu EU:lle noin 31 miljoonaa annosta sovitusta 120 miljoonasta annoksesta. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Euroopan komissio aloittaa oikeustoimet lääkeyhtiö Astra Zenecaa vastaan, kertoo uutistoimisto AFP. Oikeustoimet liittyvät Astra Zenecan koronarokotteiden toimitushäiriöihin EU:n alueella.

"Komissio on aloittanut viime perjantaina oikeustoimet Astra Zenecaa vastaan hankintasopimuksen rikkomusten perusteella", komission tiedottaja Stefan de Keersmaecker sanoi AFP:n mukaan.

Hänen mukaansa oikeustoimet käynnistettiin kaikkien 27 jäsenmaan puolesta.

Yhtiön rokotetta on toimitettu EU:lle noin 31 miljoonaa annosta sovitusta 120 miljoonasta annoksesta.

Diplomaattilähteet kertoivat AFP:lle viime viikolla komission puntaroivan oikeustoimia. Diplomaattien mukaan komission suunnitelmat saatettiin jäsenmaiden tietoon keskiviikkona, ja erään lähteen mukaan komissio toivoi jäsenmailta tukea aikeilleen viikon loppuun mennessä.

Viime viikolla EU myös vahvisti vetäytyneensä Astra Zenecan rokotteiden lisähankintaoptiosta. 400 miljoonan sovitun rokoteannoksen lisäksi EU:n oli mahdollista hankkia 100 miljoonaa lisäannosta.

Astra Zenecan koronarokotetta annetaan suuressa osassa EU:ta ainoastaan iäkkäämmille ihmisille rokotteen haittavaikutusten vuoksi.

Rokotteen saaneilla on raportoitu erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joista valtaosa on havaittu alle 60-vuotiailla. Häiriön ilmaantuvuus on ollut noin yksi tapaus sataatuhatta rokotettua kohden.