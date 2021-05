Lidlistä kotikoronatestejä ensi viikosta lähtien – "Tuotetta ei sovi käyttää esitestaamiseen, jos aikoo järjestää isoja juhlia tai kotikisakatsomoita"

Lidl

Kaikkiin Suomen Lidlin myymälöihin tulee toukokuussa myyntiin erä koronakotitestejä. Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström iloitsee asiakkaiden toivoman tuotteen saapumisesta kaupan hyllyihin.

"Olemme saaneet nyt yhden tuote-erän kotitestejä Suomeen ja tuote tulee myyntiin kaikkiin myymälöihimme kautta maan. On mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton ne saavat asiakkaidemme keskuudessa. Kotitestejä on meiltä jo paljon kysytty ja toivottu, kun on tiedetty, että tuote on myynnissä monen muun maan Lidleissä", Forsström kertoo.

Lidlissä myytävä koronakotitesti on valmistettu Kiinassa, ja tuotteella on CE-merkintä. CE-merkintä on valmistajan osoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat laatuvaatimukset. Valmistajan on näytettävä toteen sen turvallisuus, käyttötarkoituksen sopivuus sekä suorituskyky. CE-merkinnän myöntää ulkopuolinen valtuutettu laitos.

Suomessa ja EU:ssa kotitestit luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi. Lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta, myynnin esteettömyyttä, markkinointia ja oikeaa käyttöä valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Valmistajan teettämien tutkimusten mukaan Boson-kotitestituotteiden tarkkuus on lähes 99 prosenttia. Testin suorituskykyä on mitattu useammalla eri tavalla: mittauksen kohteena ovat herkkyys, kohdentuneisuus ja tarkkuus. Yli 99 prosenttia käyttäjistä, jotka eivät olleet terveydenhuollon ammattilaisia, suorittivat testin onnistuneesti itse.

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä. Kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista. Jos ilmenee koronatartuntaan sopivia oireita, tulee mennä ammattilaisten tekemään koronatestiin ja pysyä muuten kotona.

"Tuotetta ei sovi käyttää esitestaamiseen, jos aikoo järjestää isoja juhlia tai kotikisakatsomoita. Edelleen on huomioitava myös muut koronasuositukset", Forsström.

Lidlissä myytävä Boson-koronakotitesti otetaan pakkauksessa olevalla vanunäytepuikolla nenän etuosasta tuotteen käyttöohjeita tarkasti noudattaen. Testit myydään viiden kappaleen pakkauksessa.