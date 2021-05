"Epidemia ei ole ohi" – Katso lähetys koronatilanteesta

Suomessa on raportoitu 259 uutta koronavirustapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) johtaja Mika Salminen.

"Epidemia ei ole ohi. Moni alue on kehittynyt tartuntojen suhteen varsin hyvin, mutta takaiskuja on nähty muun muassa Keski-Pohjanmaalla, jossa muutamassa viikossa nollasta huippulukuihin: Se on muistutus siitä, että kun ei koko väestöä ole rokotettu, riski epidemioille on yhä olemassa. Päijät- ja Kanta-Hämeessä on myös esiintynyt muutamia hälyttäviä ryppäitä", Salminen listaa.

"Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa molemmissa tapausmäärien lasku on hidastunut, ja Varsinais-Suomessa takaiskuja on esiintynyt vapun jälkeen."

Salmisen mukaan riski tautiryppäiden puhkeamisille on iso, joten varovaisuuteen on yhä erittäin tarpeellista sosiaalisissa kontakteissa. Uusia rajoitustoimia voidaan jatkossa edelleen tarvita, jotta tilanne saadaan hallintaan.

Hyvää Salminen näkee rokotusten etenemisessä aikuisväestön osalta.

"Jo 2,1 miljoonaa suomalaista saanut ensimmäisen rokoteannoksen, joten tavoite kaikkien aikuisten rokottamisesta ensimmäisen kerran heinäkuun loppuun mennessä on realistinen."

Perhejuhlien järjestämisestä on tulossa lähiaikoina opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n valmistelema ohjeistus.

"Oman alueen tartuntatilanne kannattaa juhlien järjestämisessä ottaa huomioon sekä pohtia, millä ihmisjoukolla sen järjestää. Vierailuja voi jaksottaa niin, ettei paikalla suurta joukkoa. Tämä koskee erityisesti vakavan tautitilanteen alueita", Salminen sanoo.

Terveysviranomaisten mukaan näyttää siltä, että aivan yhtä rauhalliseen kesään tautitilanteen suhteen kuin vuosi sitten ei olla menossa – rokotuksista huolimatta. Viesti on, että vielä pitää jaksaa noudattaa hyviä hygieniaohjeita ja voimassa olevia rajoituksia.

Epäsuhta erilaisten julkisten tilaisuuksien koronarajoituksissa on herättänyt ihmettelyä julkisuudessa. Esimerkiksi huvipuisto voi olla auki, mutta urheilutapahtumiin ei ole yleisöpääsyä.

Nykytilanne perustuu Salmisen mukaan vallitsevaan lainsäädäntöön.

"Jos THL saisi sano, ei mentäisi näin. Ei ole hirveän hyvä, että tällainen epäsuhta on olemassa", Salminen arvio.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi, että lainsäädäntöä ja toimintasuunnitelmaa tässä kohdin pohditaan koko ajan. Päätöksiä tilanteen korjaamiseksi voi tulla julkisuuteen jo lähiviikkoina.

Lähtemistä Pietarissa pidettäviin jalkapallon EM-kisoihin ei THL kenellekään suosittele, mutta mahdollisesti sinne lähteville tiukat karanteeni- ja testausrutiinit kuuluvat asiaan.

"Samoin Pietarissa tulisi keskittyä vain jalkapalloon, ei sen oheistapahtumiin. Turvallisinta silti on katsoa ottelut telkkarista", Mika Salminen muistuttaa.

