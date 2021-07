Lasten uimataito on heikentynyt korona-aikana – "Uimaopetuksen määrä on romahtanut"

Saara Lavi

Helmi Pakarinen ja Beata Gruntkovski nauttivat kesästä Heikinpohjan uimarannalla Savonlinnassa viime viikon perjantaina.

Espoolaisen uimaseura Cetuksen toiminnanjohtajan Ville Ouran mukaan lasten uimataito on Suomessa heikentynyt koronavirusepidemian aikana.

”Korona-aikana uimataito on päässyt huonontumaan, kun lapset eivät ole päässeet uimaan. Uimahallit ovat olleet viimeisen puolentoista vuoden aikana paljon kiinni, ja uimakouluja on peruttu”, Oura toteaa.

Lapset oppivat yleisimmin uimaan ala-asteen ensimmäisillä luokilla, keskimäärin 7–9 vuoden iässä.

”Siinä ikäryhmässä on nyt päässyt syntymään melkoisen merkittävä aukko korona-aikana. Esimerkiksi täällä Espoossa oli syksyllä muutaman kuukauden ajan koululaisten uimaopetusta, mutta sitä ennen opetus oli keväällä katkolla. Talvella ja keväällä opetus oli jälleen pysähdyksissä”, Oura sanoo.

Toukokuussa uimaopetusta ehdittiin vetää koululaisille Espoossa kolmen viikon ajan.

”Noin lyhyt aika on vain pintaraapaisu. Uimaopetusta koululaisille on muutenkin jo lähtökohtaisesti liian vähän. Koronaoloissa sen määrä on romahtanut.”

Oura kertoo olevansa huolissaan kehityskulusta.

”On syntymässä ikäryhmä, jossa on suuri joukko uimataidottomia ihmisiä. Erityisen tärkeää on, että kunnissa nyt reagoidaan niihin ryhmiin, jotka ovat jääneet vaille kunnollista uimaopetusta.”

Ville Oura kritisoi uimahalleja koskevia koronarajoituksia.

”En minä löydä siitä minkäänlaista logiikkaa, että koulussa ollaan koko päivä samassa opetusryhmässä, mutta lapset eivät saa kootusti mennä uimahalliin.”

Uimaseuran toiminnanjohtaja arvioi, että lasten ja koko väestön uimataito on Suomessa keskimäärin varsin hyvällä tasolla.

”Näkisin, että yleisesti ottaen tilanne on ihan hyvä. Nyt on kuitenkin olemassa suuri vaara, että taso notkahtaa rajusti korona-ajan seurauksena.”

Savonlinnassa viime perjantaina MT:n haastatteluun tavoitettiin kauniaislainen Heidi Piispanen, joka vietti Heikinpohjan uimarannalla lomapäivää lastensa ja ystävänsä lapsen kanssa.

Piispasen mielestä korona-aika ei ole vaikuttanut hänen lastensa uimataitoon.

”Toinen lapseni osaa jo uida, ja toiveissa on, että toinen oppisi uimaan tänä kesänä.”

Piispasen mielestä on ollut hienoa, että uimahallit ovat olleet Kauniaisissa auki lapsille koko korona-ajan.

Savonlinnasta Pikku-Kakkosen puiston uimarannalta haastatteluun tavoitetut nokialaiset Paavo ja Saija Malaste eivät usko, että korona olisi vaikuttanut heidän viisivuotiaan lapsensa uimaan oppimiseen.

”Lapsi oppi itse asiassa uimaan juuri tällä viikolla”, vanhemmat kertovat.