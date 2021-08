Turvetuotannosta poistuneelle alueelle istutetaan metsää kompensoimaan Suomen MM-rallin hiilijalanjälkeä

Petteri Kivimäki

Suomen MM-rallin kokonaishiilijalanjälki on 380 hiilidioksiditonnia vuodessa. Siitä 222 hiilidioksiditonnia muodostuu kilpa-autoista ja järjestäjäorganisaation toiminnasta.

Suomen MM-rallin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, tiedottaa Neova Oy. Kyseessä on FIA:n rallin MM-sarjan Suomen osakilpailu, joka on järjestetty vuodesta 1951 alkaen Jyväskylässä.

Jyväskylän MM-rallin järjestelyistä vastaava AKK Sports Oy ja Neova Oy ovat solmineet kolmivuotisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on luoda malli, jolla koko Suomen MM-rallin hiilijalanjälki pystytään kompensoimaan vuoteen 2030 mennessä.

Sopimuksen myötä Suomen MM-rallin järjestäjä ryhtyy asteittain kompensoimaan tapahtuman aiheuttamaa hiilijalanjälkeä siten, että ensivaiheessa vuonna 2022 toteutettavilla metsäistutuksilla kompensoidaan vuoden 2021 Suomen MM-rallin järjestäjäorganisaation ja kilpa-autojen hiilijalanjälki.

Tämän jälkeen istutuksia laajennetaan vuosittain kattamaan asteittain koko tapahtuman synnyttämä hiilijalanjälki.

Vuonna 2019 yhteistyössä konsulttiyhtiö Pöyryn kanssa tehdyn tutkimuksen perusteella nykyisessä muodossa järjestettävän Suomen MM-rallin kokonaishiilijalanjälki on noin 3 820 hiilidioksiditonnia vuodessa. Tästä suurin osa muodostuu yleisön liikkumisesta ja noin 222 hiilidioksiditonnia järjestäjäorganisaation oman toiminnan sekä kilpa-autojen tuottamana.

"Turvetuotannosta poistuneen alueen istuttaminen metsäksi ja siirtäminen hiilikompensointiin on luotettavasti todennettavissa oleva keino hiilidioksidipäästöjen kompensointiin", Neova Oy:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Ahti Martikainen sanoo.

”Lisäksi metsäksi muuttuva alue parantaa aina soisen alueen biodiversiteettiä. Kun lasketaan yhteen kaikki kasvi-, eläin ja sienilajit voi metsässä olla jopa 20 000 eri lajia, mikä on monikymmenkertainen määrä verrattuna normaaliin suoluontoon”, hän kertoo.

Vuonna 2022 rallin MM-sarjan kärkiluokan autot tulevat Neova Oy:n mukaan olemaan sekä hybridi-moottoreilla varustettuja, että käyttämään ainoastaan synteettistä, hiilineutraalisti tuotettua polttoainetta.

AKK Sports Oy:n Markus Häkkisen mukaan Neova Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön myötä Suomen MM-rallin jo pitkään jatkunut vastuullisuustyö ottaa merkittävän konkreettisen askeleen kohti hiilineutraalia suurtapahtumaa.

”Aiemmin olemme keskittyneet pienentämään oman järjestäjäorganisaation synnyttämää hiilijalanjälkeä esimerkiksi Suomen MM-rallin energiatuotannossa käytettävien polttoaineiden sekä tapahtumamateriaalivalintojen hiilijalanjäljen minimoimisen kautta," Häkkinen kertoo.

"Nyt pystymme aloittamaan konkreettiset, koko tapahtuman aiheuttaman hiilijalanjäljen kompensaatiotoimet nimenomaan MM-rallin vaikuttavuusalueen ytimessä", hän sanoo.

Lue lisää:

Päijänneajon tuplavoittaja Eemil Pohjola tähyää MM-sarjaan, jos rahat riittävät ja korona suo – Katso videolta, kuinka kulkee kelirikkoisella motocrossradalla