Päijänneajon tuplavoittaja Eemil Pohjola tähyää MM-sarjaan, jos rahat riittävät ja korona suo – Katso videolta, kuinka kulkee kelirikkoisella motocrossradalla

Suomessa endurokuljettajat jäävät rallin ja formulan varjoon, vaikka heitä kilpailee MM-tasolla tai sen tuntumassa useita. Korona on sotkenut pahasti täyspainoista harjoittelua ja kilpailemista.

Sanne Katainen

Jämsässä maa oli vielä sen verran jäässä, että Eemil Pohjola harjoitteli Jämsän moottorikerhon motocross-radalla vaihdettuaan pyörään kesärenkaat Etelä-Suomessa tehtyjen harjoitusten vuoksi. Videolla pääsee mukaan Pohjolan vauhtiin.

Päijänneajolla, enduron legendaarinen kestävyyskisalla, ja sen kaksinkertaisella voittajalla Eemil "Emppu" Pohjolalla on erityinen suhde.

Yhteensä 85 kertaa ajettu kisa on kulkenut vuosikymmeniä perheen maatilan mailla Hassin kylässä Jämsän eteläreunalla. Siksi Pohjola kiinnostui lajista ja sai ensimmäisen enduropyöränsä 6-vuotiaana.

Moni enduron, motocrossin ja trialin huipuista aloittaakin harjoittelun lapsena. Pohjola kuitenkin urheili ylipäätään ja innostui endurosta kunnolla vasta 14-vuotiaana osallistuttuaan ikäluokkansa kahden tunnin kestävyyskisaan.

Peruskoulun jälkeen hän opiskeli Jämsän ammatillisessa oppilaitoksessa metsäkoneiden huoltamiseen keskittyneen asentajan koulutuksen. Oppilaitoksessa oli juuri aloitettu urheiluvalmennuslinja, jonka mukana Pohjola pääsi EM-kisoihin.

Nykyisin hän pitää saman koulun Gradian urheilulinjan opiskelijoille ajovalmennusta.

Kun oma ajokortti mahdollisti treenaamiseen Jämsän moottorikerhon radalla kaupungin pohjoisreunalla useina päivinä viikossa, alkoi todella syntyä tulosta.

Vuodesta 2013 on Suomen mestaruuksia kertynyt kahdeksan ja Euroopan mestaruuteen hän ylsi vuonna 2019. Ensimmäiset MM-osakisansa hän pääsi ajamaan vuonna 2016.

Jämsän seudun panos enduroon on pitkään ollut kotimaan ehdotonta kärkeä.

Lajin entiset maailmanmestarit, jämsäläiset Petteri Silvan ja Vesa Kytönen ovat mahdollistaneet neuvoillaan ja kontakteillaan sen, että Eemil ja häntä hieman nuoremmat Roni Kytönen ja Hermanni Haljala ovat nousseet lajissa MM-tasolle.

Pohjolan ura osoittaa kuitenkin, kuinka huipulla pitää kaiken osua kohdalleen, jotta tasainen harjoittelu ja kilpaileminen tuottavat tulosta.

Kohtalon oikullisuus on iskenyt useamman kerran peräkkäin. Vuosina 2017–2018 häneltä loukkaantui saman puolen olkapään–solisluun alue kolme kertaa. Lisäksi harjoitellessa Espanjassa kaatuminen tuotti erittäin vaarallisen tilanteen, kun jalkatappi repi vatsan aluetta.

Mahtui väliin onnistumisiakin.

Pohjola johti vuoden 2018 "Päitsiä", joksi Päijänteen kierrosta motoristipiireissä kutsutaan, ensimmäisen päivän jälkeen ennen kuin iskivät tekniikkamurheet.

Kisan rankkuudesta kertoo se, että kahdessa päivässä ajetaan yli 700 kilometriä. Siitä parisataa kilometriä on maastokokeita, loppu siirtymää. Yhdistelmä pistää kevättalven vaihtelevissa oloissa niin kilpailijat, pyörän kuin varusteet koville.

Tuona vuonna kisa oli osa MM-sarjaa, ja jämsäläinen sai paikan espanjalaisen enduropyörien valmistajan, Gas Gasin, tehdastalliin.

Ammattitallin suoma etu jäi lyhyeksi. Gas Gasin tehdas paloi kesken kauden ja Pohjola jäi tyhjän päälle. Hän ylsi silti E1-sarjan yhteispisteissä MM-4:ksi.

Sanne Katainen

Enduron ja motocrossin varusteet eroavat sangen vähän toisistaan. Selvin ero on, että enduropyörä on rekisteröity normaaliin liikennekäyttöön siirtymien vuoksi.

Vuosi 2019 osoitti Eemil Pohjolan sinnikkyyden ja taidot. Hän voitti Euroopan mestaruuden. Sitä ennen maaliskuussa hän pääsi useamman vuoden hyvän yrityksen jälkeen nostamaan ilmoille Päitsin voittajan kilven.

Tasapaino on hänen vahvuutensa, minkä ansiosta vauhdin pito vaihtelevissa maastoissa sujuu.

"Euroopan mestaruuden ansiosta olisin päässyt viime vuonna taas ajamaan MM-sarjaa. Mutta kaikki alkukauden kisat peruttiin", ammattiurheilija kertoo.

Korona sotki myös normaalin harjoittelurytmin.

Useamman vuoden Pohjola on käynyt harjoittelemassa alkuvuodesta joko Espanjassa tai Italiassa. 5–6 viikon pätkän jälkeen on saavuttu kotimaahan valmistautumaan nimenomaan Päijänne-ajoon ja osallistumaan muutamiin muihin SM-sarjan kisoihin ennen EM- ja MM-sarjojen alkua.

Nyt harjoittelu on pitänyt tehdä hankien keskellä kotimaastoissa. Harjoittelua rinteissä ei kotimaassa pääse juuri tekemään. Etelä-Euroopan osakisoissa niiden hallinta on kuitenkin välttämättömässä roolissa.

Nastarenkaat ovat siten tulleet normaaliakin tutummiksi. Päitsin yleisluokan Pohjola voitti toistamiseen liki viiden minuutin turvin, vaikka veti sunnuntaina vaarallisesti lipat yli tangon ja antoi kilpakavereilleen tuntuvasti tasoitusta.

Sanne Katainen

Eemil Pohjolalla on plakkarissa kahdeksan henkilökohtaista ja neljä joukkue-SM:n voittoa sekä Euroopan mestaruus ja MM-sarjan nelostila.

"Kymmenestä Suomen mestaruudesta ei enää paljon puutu", rennon hyväntuulinen Pohjola tuumii tavoitteista.

MM-sarja on kuitenkin se tärkein. "Kun nyt pääsisi ajamaan mahdollisimman monta osalähtöä tai jopa koko sarjan."

Kovin lupaavalta ei näytä kahden ensimmäisen osakilpailun suhteen. Portugalin ja Italian kisojen pitäisi olla viikon välein touko–kesäkuun taitteessa.

Viron, Ruotsin, Saksan ja Ranskan osalähtöjen suhteen Pohjola on toiveikkaampi.

Sanne Katainen

Koko vuoden aikana harjoitustunteja kertyy pyörän päällä lähemmäs 300. Päitsin 450-kuutioisella voittopelillä oli alkuviikolla ajettu vuodenvaihteen jälkeen 55 tuntia. Kesän kisojen alla ajetaan sisään uusi pyörä ja kuvan pyörä jää harjoituskäyttöön.

Paitsi koronasta MM-sarja on kiinni myös rahoituksesta, jota on kerättävä useista eri lähteistä.

Jämsäläiset Kytönen ja Haljala tähtäävät koko sarjan ajamiseen ja myös enduron 250-luokan kolminkertainen MM-kuski Eero Remes on harjoitellut Etelä-Euroopassa.

Jostain syystä moottoripyörälajit eivät nauti meillä samanlaista kansansuosiota kuin formulat tai ralli, vaikka suomalaisten huippujen jatkumo on varsinkin endurossa ollut tasainen.

Pohjola ajaa 450-luokassa kotimaisen SE-Teamin tallissa Honda Red Moton maahantuojan tukemana. Harjoittelu ja kilpaileminen maailmalla ei ole halpaa.

"Useita yhteistyökumppaneita tarvitaan", mies toteaa.

Tullakseen toimeen Eemil Pohjola tekee urheilun ohella toiminimen kautta keikkatöitä. Häntä ovat viimeksi työllistäneet Gradiassa opiskelijoiden ajovalmennuksen lisäksi etenkin hydrauliikan asennustehtävät paperitehtaalla sekä rengastyöt Euromasterilla ja jämsäläisellä moottoripyörien rengasliikkeellä Satapiikillä.

Vaikka koneasennusten ammattilaisena Pohjola huoltaa harjoituskaudella pyöränsä pääasiassa itse, ennen kilpailuja apuna on pari osaavaa kaveria.

Kisareissuille tarvitaan minimissään kolmen hengen tiimi. Pyörän huollosta on vastannut Joni Peitsoma tai Jukka Aures ja avopuoliso Karoliina Hurskainen hoitaa kisareissuilla kaikkia muita huollon tehtäviä.

Yksi tavoite on luonnollisesti myös selvä. Kolmesta voitosta saa Päijänne-ajon kilven omaksi. Sen haltijoita on kisan 85 vuoden historiassa toistaiseksi seitsemän ja heistä kahdella – Mika Aholalla ja Heikki Timosella – kilpiä on kaksi.

"Se Päitsin kilpi tietenkin on mielessä. Ilman koronaa se voisi nyt jo ollakin", Pohjola naurahtaa.

Videolla pääsee mukaan Eemil Pohjolan vauhtiin Jämsän motocross-radalle, jolla mies harjoitteli alkuviikolla. Pyörässä oli jo alla kesärenkaat, koska Pohjola oli käynyt kilpailemassa ja harjoittelemassa Etelä-Suomessa. Kotiseudun enduroreiteillä oli kuitenkin vielä jäätä.

Sanne Katainen

Koronan vuoksi normaali talvikauden harjoittelu Välimeren alueen vaativissa rinnemaastoissa on jäänyt väliin.

Fakta: Eemil Pohjola

27-vuotias endurokuljettaja pyöränä Honda Red Moto CRF 450 cc

Tähtäimessä lajin MM-sarja, jos se suinkin päästään tänä vuonna ajamaan.

MM-sarjassa neljäs E1-luokassa (2018) ja MM-joukkue pronssi (2016), Euroopan mestaruus 2019 ja EM-joukkuemestaruus, Päijänneajon voitto (2019 ja 2021) ja 8 henkilökohtaista SM-voittoa ja 4 joukkuekisassa.

Jämsän Moottorikerhoa edustava Pohjola on keravalaisen mp- ja pienkoneliikkeen SE-Teamin kuljettaja.

Asuu kihlattunsa Karoliina Hurskaisen kanssa Jämsässä.

koulutukseltaan raskaskoneasentaja, tekee yrittäjänä erilaisia kone- ja rengasalan töitä.

kotoisin maatilalta Jämsän Hassista.

harrastuksina leikkimieliset rallipelit kaveriporukalla ja lentopallo Hassin kyläseurassa.

Instagram: EemilPohjola

Sanne Katainen

Endurokuljettaja ei pärjää ilman laajaa tukijoukkoa. "Useita yhteistyökumppaneita tarvitaan", yrittäjänä harjoitteluaan osaksi rahoittava Pohjola sanoo.

Fakta: Enduro

Enduro on maastossa ajettava luotettavuuskilpailu, jossa siirtymät kokeesta toiseen ajetaan maantiellä sen sääntöjen mukaan.

Ajajan suorituksia arvioidaan aikatarkastusasemilla ja myöhästymisestä seuraa aikasakkoa.

Enduropyörä on 2- tai 4-tahtinen ja siinä on kuutioita 125–500, pyörien melutasoja säädellään tarkoin.

Enduropyörän erottaa motocross-pyörästä ennen kaikkea se, että enduropyörän tulee olla liikennekäyttöön sopiva eli siinä on valot.

Endurossa kilpaillaan yleensä 1–3 päivän mittaisissa kisoissa.

85 kertaa ajettu Päijänneajo on vaativa 2-päiväinen kisa, jossa ajetaan yli 700 kilometriä talviolosuhteissa.

Joukkueiden MM-kisa on puolestaan rankka ISDE Six Days, joka kestää siis kuusi päivää.

Yhteislähdöllä ajettavat crosscountryt ja lyhyempien matkojen enduro sprintit ovat lajin erikoiskisoja.

Lähde: Moottoriliitto

Sanne Katainen

MM-sarja on jämsäläisen tavoitteista tärkein. "Kun nyt pääsisi ajamaan mahdollisimman monta osalähtöä tai jopa koko sarjan."