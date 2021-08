Veikkauksen pelikoneisiin tappiorajat syyskuun alusta – vuorokaudessa saa yhä pelata 500 euron ja kuukaudessa 2 000 euron edestä

Yli 31 000 ihmistä on estänyt itseltään digipelaamisen tai fyysisten automaattien pelaamisen.

Heikki Saukkomaa

Tappiorajat tulevat nyt myös Veikkauksen fyysisiin peliautomaatteihin.

Veikkauksen fyysisiin peliautomaatteihin tulee ensi kuun alusta alkaen tappiorajat. Enimmäistappiorajana on vuorokaudessa 500 euroa ja kuukaudessa 2 000 euroa. Rajan voi myös asettaa itselleen matalammaksi.

"Tappiorajat on asetettu sisäministeriön asetuksella. Asiakkaat itse asettavat niitä maltillisesti, eli noin puolet käyttää alle 100 euron rajaa", kertoo Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen.

Veikkauksen nopearytmisissä verkkopeleissä vastaavat tappiorajat ovat olleet käytössä jo aiemmin. Nopearytmisiä pelejä ovat esimerkiksi nettiarvat ja nettiautomaattipelit.

Veikkauksen omien analyysien mukaan tappiorajojen arvioidaan leikkaavan erityisesti ongelmapelaamista.

Fyysisten peliautomaattien määrää on myös vähennetty yli 40 prosentilla vuoden 2020 alusta.

Tammikuussa Veikkauksen hajasijoitettuja fyysisiä pelikoneita ei ole voinut pelata ilman tunnistautumista. Veikkauksen pelisaleihin vastaava tunnistautumispakko tuli voimaan heinäkuussa.

Automaattipelaamisen voi estää itseltään myös kokonaan. Veikkauksen mukaan digipelaamisen tai fyysisten automaattien pelaamisen on itseltään estänyt noin 31 000 henkilöä. Pelkästään fyysisten automaattien pelaamisen on estänyt itseltään yli 10 000 ihmistä.

Veikkaus pyrkii jatkossa toteuttamaan riskipelaamisen tunnistamista, jos sen mahdollistava valmisteilla oleva uusi arpajaislaki tulisi voimaan. Tämä tarkoittaisi algoritmeihin perustuvaa riskipelaajaprofiileiden tunnistamista ja yhteydenottoa heihin.

Veikkauksella on jo ollut pilottihanke, jossa on otettu puhelimitse yhteyttä muutamiin satoihin runsaasti pelaaviin. Johtaja Jarmo Kumpulainen Veikkaukselta kertoo, että pelaajilla on ollut pelikulutuksen laskua yhteydenottojen jälkeen.

"Siltä osin on saatu jotain lamppua syttymään, kun on saatu hänet ajattelemaan omaa pelaamistaan", Kumpulainen kertoo.