Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukaupan epävarmuus lisääntynyt, Ruotsissa hiilinielut kasvoivat ja Tornator osti 10 000 hehtaaria metsää MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Merkittävä määrä metsää vaihtaa omistajaa, kun Tornator on ollut ostoksilla.

Metsä

1. Kunnianhimoisin ennallistamistavoite veisi 4–5 sellutehtaan käyttämän puumäärän

Ennallistamisasetuksen mittakaava löi ällikällä MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakolan.

Metsäbiotalouden tiedepaneeli selvitti eri skenaarioiden avulla, miten paljon EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpano vaikuttaisi käytettävissä olevaan raakapuun määrään ja sitä kautta metsäsektorin arvonlisäykseen.

2. Nyt se on varmaa: Eduskunta hyväksyi uuden metsästyslain

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina pidetyssä äänestyksessä eduskunta hyväksyi metsästyslain muutoksen selkein äänin 135–35. Äänestyksestä oli poissa 28 kansanedustajaa ja yksi kansanedustajaa äänesti tyhjää.

Suden metsästyksen käynnistyminen edellyttää vielä lain muutoksen lisäksi valtioneuvoston asetuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetusta.

3. Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin

”Kuitupuun polton ohessa myös tukin ohjautumista kuitupuuksi on aiheellisesti nostettu esiin selvityksessä. Tukki tulisi lähtökohtaisesti hyödyntää pitkän elinkaaren puutuotteisiin, joilla saavutetaan paras talous- ja ilmastohyöty”, muistuttaa elinkeinopäällikkö Jimi Rajajärvi Sahateollisuudesta.

4. Ruotsin metsien hiilinielu kasvaa samalla, kun Suomi junnaa paikoillaan

Ruotsin metsien hiilinielu on kasvanut vuodesta 2021 lähtien, raportoi Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket.

Viime vuonna Ruotsin maankäyttösektorin nettonielu oli 50 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Metsälehti.

5. Tornator ostaa yli 10 000 hehtaaria metsää OP:n rahastolta

Tornator Oyj ja OP Metsänomistaja -rahasto ovat allekirjoittaneet metsätilakaupan, jossa Tornator ostaa OP Metsänomistaja -rahastolta noin 10 500 hehtaaria metsätiloja Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

”Tämä metsätilakauppa tukee erinomaisesti Tornatorin uutta visiota, jonka tavoitteena on kasvattaa yhtiön metsäomaisuus miljoonaan hehtaariin”, Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen sanoo.

