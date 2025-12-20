Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Järvien ilmastopäästöt voivat olla suuret – niihin valuvat ravinteet ja maa-aines kiihdyttävät kaasupäästöjä
Tilaajalle | Sahat ovat lähellä Ukrainaa, rauha nostaisi Stora Enson myynnissä olevien laitosten arvoa