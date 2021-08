Latvia tilaa Patrialta yli 200 miehistönkuljetusajoneuvoa, kaupan arvo on noin 200 miljoonaa euroa

Nyt toimitettavat panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot ovat niin sanottuja 6x6-ajoneuvoja, eli kuusipyöräisen ajoneuvon kaikki pyörät ovat vetäviä. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Latvia tilaa puolustustarvikevalmistaja Patrialta yli 200 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa. Kaupan arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Ajoneuvotoimitukset tapahtuvat vuosina 2021–29.

Samassa yhteydessä Suomen puolustusministeriö ja Patria allekirjoittivat aiepöytäkirjan 160 uuden miehistönkuljetusajoneuvon tilaamisesta vuonna 2023.

Suomi, Latvia ja Patria sopivat viime vuonna yhteistyöstä yhteisen panssaroidun ajoneuvojärjestelmän luomisessa. Nyt tilattavat ajoneuvot on kehitetty tässä yhteistyöohjelmassa.

Patrian mukaan nyt kehitetty ajoneuvojärjestelmä parantaa osallistujamaiden maavoimien liikkuvuutta, kustannustehokkuutta, yhteistoimintakykyä ja ylläpitokykyä.

Patrian liiketoimintajohtaja Jussi Järvisen mukaan nyt solmittu kauppa on Patrialle erittäin merkittävä. Edellisestä vastaavankokoisesta kaupasta on Järvisen mukaan jo aikaa.

"Kyseessä on uusi tuote ja sen ensimmäiset asiakkaat, nyt Latvia ja tulevaisuudessa Suomi. Totta kai tämä helpottaa vientiponnisteluita maailmalla, kun on ensimmäinen sopimus olemassa", Järvinen sanoi STT:lle.

Järvinen sanoo olevansa varma, että nyt solmitulle kaupalle tulee jatkoa. Neuvotteluita muiden maiden kanssa on käynnissä, mutta Järvinen ei voi niitä enempää avata.

"Meillä on maailman paras tuote tähän segmenttiin. Tämä on kilpailukykyinen sekä suorituskyvyn, ostohinnan että elinkaarikustannusten osalta. Olen varma, että tätä pystytään myymään myös muualle", Järvinen sanoi.

Patrian ajoneuvoja on Nato-maista käytössä Kroatiassa, Norjassa, Puolassa, Sloveniassa ja Virossa, mutta Latvia on Patrialle uusi asiakasmaa.

"Aina on tärkeää saada uusia asiakasmaita. Olemassa olevien asiakkaiden kanssa on paljon helpompaa jatkaa hyvää yhteistyötä, kun ensimmäinen yhteistyösopimus on olemassa. Tämähän on pitkäkestoista hommaa. Näidenkin ajoneuvojen elinikä on ainakin 30–40 vuotta", Järvinen sanoo.

Nyt toimitettavat panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot ovat niin sanottuja 6x6-ajoneuvoja, eli kuusipyöräisen ajoneuvon kaikki pyörät ovat vetäviä.

Järvisen mukaan Suomen ja Latvian yhteistyöhankkeessa kehitetty ajoneuvoalusta on varioitavissa moneen suuntaan ja siihen voidaan integroida monenlaisia asejärjestelmiä, muun muassa Patrian valmistama Nemo-kranaatinheitinjärjestelmä.