MT:n Jättinumero ilmestyy perjantaina – luvassa tuhti lukupaketti maaseudulla asumisesta ja työskentelystä

"Tällä kertaa lehteä on myös tehty lähes pelkästään maakunnissa. Toimituksemme on siirtynyt pysyvästi paikasta riippumattomaan työskentelytapaan."

Sanne Katainen

Maaseudun Tulevaisuuden vuoden suurin numero jaetaan perjantaina, kun jo aiemmilta syksyiltä tuttu Jättinumero ilmestyy. Lehti lähetetään puoleen miljoonaan kotiin.

Tymäkässä 56-sivun lukupaketissa on tänä vuonna teemana maaseudun tenhovoima. Siinä kerrotaan erilaisten maakuntien yritysten toiminnasta ja maallemuuttajien uusista kuvioista eri puolilla Suomea.

"Maaseutu ja maakunnat on nostettava keskustelussa metropolin ja kaupunkien rinnalle. Me teemme sitä vaikuttavasti joka päivä, mutta jättilehdellä on mahdollista tavoittaa myös aivan uusia yleisöjä", MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen kuvailee.

Lehdessä kerrotaan esimerkiksi, millaista on muuttaa Iisalmelle Chilestä koko perheen voimin. Felipe Cerpa haki avointa työpaikkaa Ponsselta ja työskentelee nyt metsäkoneyhtiön huoltoneuvonnassa.

Rasmus ja Eva-Linn Sahl asuvat vain parinkymmenen kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta, mutta pyörittävät Vantaalla aivan tavallista karjatilaa. Millaista viljely on ruuhka-Suomessa? Se selviää Jättinumerosta.

Verkossa järjestetään Jättinumeron kunniaksi arvonta, jossa voit arvailla lehden painoa. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan painopeitto.

Verkkojutut ja näköislehti ovat viikonlopun ajan vapaasti luettavissa samassa osoitteessa.