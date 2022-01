Helsingissä liikkuneen poron alkuperä edelleen pimennossa

Korkeasaareen toimitetun eläimen ennuste on epävarma.

Helsingin poliisin Twitterissä lauantaina julkistama kuva kiinni otetusta porosta. Partio rauhoitteli väsynyttä poroa. LEHTIKUVA / HANDOUT / HELSINGIN POLIISI

Helsingissä vapaana liikkunut poro tai peura löytyi Helsingin Talvipuutarhan alueelta läheltä Olympiastadionia puolen päivän jälkeen.

Poliisin mukaan eläinlääkäri oli paikalla tarkastamassa eläimen kunnon. Eläin vietiin tämän jälkeen Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa kertoi STT:lle, että eläimen lajinmääritys on vielä kesken.

"Emme vielä tiedä, onko kyseessä poro vai metsäpeura. Heikkokuntoisesta eläimestä on asiantuntijankin vaikea sanoa kumpi se on. En ole määrittänyt sitä poroksi. Se on aika huonokuntoinen, nälkiintyneen oloinen ja laiha viime kesän vasa, joka painaa reilut 50 kiloa", Sainmaa sanoi.

Jos eläin nousee jalolleen, eläinlääkäri saa paremman kokonaiskuvan muun muassa sen jalkojen pituuden perusteella.

"Eläimestä on otettu valokuvat ja DNA-näytteet. Eläimen lajinmääritystä jatkekaan asiantuntijoiden kanssa."

Korkeasaaari tviittasi iltapäivällä ennen kolmea, että villieläinsairaalaan tuotu eläin on nukutettuna.

Eläin haettiin Talvipuutarhan alueelta sen jälkeen, kun poliisit olivat saaneet sen kiinni. Sanna Sainmaan mukaan tarina ei ole vielä ohi. Eläimen ennuste on vielä hyvin epävarma.

"Eläin on huonokuntoinen ja sen ennuste on epävarma. Stressi voi märehtijöillä laukaista sellaisen tilan, johon ne voivat kuolla."

Hän on hämmentynyt myös siitä, että viime kevään vasa on yksin liikkeellä.

"Sekä poro eli tunturipeura että metsäpeura ovat laumaeläimiä. Tuon ikäisen vasan pitäisi olla vielä vaatimen kanssa."

Eläin on ollut nukutuksessa ja sitä on nesteytetty, kipulääkitty ja tutkittu. Se on heräämässä, mutta se ei ole vielä noussut jaloilleen.

"Ensimmäinen etappi on, nouseeko se jalolleen. Stressi voi tuhota osan lihaksista niin peruuttamattomasti, että se ei enää koskaan nouse ylös. Tällöin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa se", Sainmaa sanoo.

Jos se nousee ylös, sen munuaisten kunto on seuraavaksi tarkkailtavana, koska vaarana on niiden vaurioituminen. Jos se selviää, on edessä seuraava vaihe.

"Yksi ratkaiseva tekijä on, kuinka se sopeutuu olemaan täällä aitauksessa vai villiintyykö se. Tässä vaiheessa on liian varhaista kommentoida, mikä sen lopullinen sijoituspaikka tulee olemaan, jos se selviää."

Poliisilla ei edelleenkään ole tiedossa, mistä eläin on lähtöisin. Asiasta mahdollisesti tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Korkeasaareen.