Maa- ja metsätalousministeri Leppä lupaa nopeita toimia maatalouden tilanteen helpottamiseksi – "lisää tietoa lähipäivinä"

Jaana Kankaanpää

Lepän mukaan elintarvikemarkkinoille tarvitaan muun muassa alkutuottajien asemaa parantavat indeksit.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) lupaa nopeita toimia maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Oppositiopuolueet kritisoivat voimakkain sanakääntein hallituksen maatalouspolitiikkaa eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Perussuomalaisten Jenna Simulan mukaan suomalainen maatalous on pahimmassa kriisissään vuosikymmeniin huonojen satokausien, kohonneen energian hinnan ja lannoitteiden ja rehun hintojen karkaamisen vuoksi.

Simula vaati maanviljelijöille välitöntä lyhennysvapaata maatilalainoista ilman erillistä hakemusta ja syksyllä maatalousrakennusten vapautusta kiinteistöverosta.

Ministeri Leppä piti Simulan analyysia maatalouden tilasta oikeana ja sanoi suomalaisen ruoantuotannon olevan ennennäkemättömän kriittisessä tilanteessa, kun kustannukset ovat kohonneet rajusti ja tuottajahinnat ovat jämähtäneet paikoilleen.

"Sen eteen me olemme tehneet paljon töitä ja teemme jatkossakin. On selvää, että myös valtiovallan ja hallituksen pitää tähän asiaan reagoida. Me olemme reagoineet ja tulemme reagoimaan, ja näistä asioista tulee lisää tietoa lähipäivinä", Leppä sanoi kyselytunnilla.

Leppä vieritti vastuuta elintarvikemarkkinoiden osapuolille.

"Jos markkinaosapuolet eivät näitä indeksejä tee, ne tullaan tekemään lainsäädännöllä. Tämä lainsäädäntötyö on valmisteilla, se on alkanut ja se tullaan toteuttamaan", Leppä painotti.

"Tämä olkoon selvä viesti markkinoille. Jos ei muutoksia vaikkapa tältä osin tule, lainsäädäntö puuttuu peliin. Sama koskee hinnoittelujaksoja ja tasapainoisempaa kumppanuutta markkinaneuvotteluissa", Leppä sanoi.