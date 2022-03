"Taksiyrittäjä tilasi AdBluen ohituksen seitsemään autoonsa"

Virityspajayrittäjät tarjoavat dieselautojen omistajille AdBlue-järjestelmien ohittamista, kun lisäaineen saatavuus on Ukrainan sodan vuoksi heikentynyt.

Pekka Fali

Uusimpien dieselmoottorien päästöjen puhdistuksessa käytetyn AdBlue -nesteen puuttumisen aiheuttamat käyntihäiriöt on mahdollista ohittaa moottorin ohjausjärjestelmäyksikköön tehtävällä muutoksella. Kuvan ohjelmointi ei liity päästöjen manipulointiin.

Uusimpien dieselmoottoreiden päästölaitteistojen vaatiman Ad-Blue- lisäaineen saatavuusongelmat jatkuvat. Esimerkiksi Isojoen Konehallin Jyväskylän myymälän hyllystä AdBlue-liuos loppui viime keskiviikkona, eikä uusien erien toimitusaikataulusta voida antaa lupausta. Tilanne on sama useissa muissa myymälöissä tai liikenneasemilla eri puolilla maata.

Liuoksen heikentynyt saatavuus ja huoli toimitusten takkumaisesta ovat aiheuttaneet kyselyitä moottoriohjausjärjestelmiä säätäville virityspajoille koko AdBlue-järjestelmän ohittamisesta.

Osa alan yrittäjistä myös itse markkinoi enemmän tai vähemmän näkyvästi palveluitaan, vaikka päästöjä vähentävien järjestelmien ohittaminen on periaatteessa laitonta.

"On tullut ohituskyselyitä tavanomaista enemmän. Eräs taksiyrittäjä tilasi järjestelmän ohituksen seitsemään taksiinsa, koska AdBlue-nesteen saatavuus on nyt niin huonoa", sivutoimisesti moottoriohjausjärjestelmien virityspalveluita myyvä Jussi Koskenkorva riihimäkeläisestä Koskenkorva tuningista sanoo.

Varsinkin ammattiautoilijat ovat olleet järjestelmän ohituksen suhteen liikkeellä.

"Ei ole paljon vaihtoehtoja, jos AdBlueta ei ole saatavilla ja töitä pitää tehdä", Koskenkorva ymmärtää.

Koskenkorva ajaa itsekin taksia, mutta hänen autonsa ei ole varustettu SCR-katalysaattorilla. Järjestelmä on pakollinen Euro 6-normilla varustetuissa vuoden 2015 jälkeen valmistetuissa henkilöautoissa. Kuorma-autoihin urearuiskutus tuli pakolliseksi jo viime vuosikymmenen alussa.

Jos AdBlue-neste loppuu kesken ajon, moottorin ohjausjärjestelmä laskee tehoa, mutta ajoa voi yleensä jatkaa. Auton käynnistäminen on sitten mutkikkaampi juttu, sillä pelkkä nesteen lisääminen ei pelkästään auta. Syntynyt virhekoodi moottoriohjausjärjestelmässä pitää nollata ja se on yleensä korjaamohommia.

Koskenkorvan mukaan urearuiskutusjärjestelmän ohittaminen on toimenpiteenä melko yksinkertainen, jos on kokemusta moottorinohjausjärjestelmän muuttamisesta.

"Se voidaan toteuttaa suoraan moottorin diagnoosijärjestelmän liittymispistokkeen kautta tai irrottamalla ECU-keskusyksikkö. Aikaa menee puolesta tunnista tuntiin."

Yleensä moottorinohjausjärjestelmää manipuloidaan eli viritetään, kun tavoitellaan moottorin käyntiominaisuuksiin muutosta suuremman tehon, alhaisemman polttoaineenkulutuksen tai molempien toivossa.

Päästöjärjestelmien peukaloiminen on sen sijaan laitonta, muistutetaan Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

"Ei kannata ryhtyä ohittamisiin. Se on laitonta ja hintalappu palauttamiselle voi olla useita tuhansia euroja, jos järjestelmän pumppuihin, suuttimiin ja SCR-katalysaattoriin tulee vaurioita. Jos manipulaatiosta jää kiinni, auto pitää palauttaa alkuperäiseen kuntoon, eikä sitä saa laillisesti käyttää tieliikenteessä ennen sitä", tekninen asiantuntija Markus Markkanen Autontuojat ja- teollisuus ry:stä sanoo.

Markkanen ei usko, että AdBlue-lisäaineen huonontunut saatavuus jatkuisi vielä pitkään.

"Luulen, että nyt käsillä olevassa Ad-Blue- pulassa on enemmän kyse aineen hamstrauksesta kuin pitkäkestoisesta saatavuuspulasta", Markkanen sanoo.

Houkutusta poistaa AdBlue järjestelmä lisää se että ajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa ei välttämättä havaita manipulointia. Vaikka typenoksidipäästäjä ei katsastuksessa mitata, tähän ei Markkasen mukaan kannata tuudittautua.

"Asia voi tulla esille, kun autoa tarkemmin tutkitaan. Lisäksi raskaalle kalustolle tehdään tienpäällä päästömittauksia."

Liikenne- ja viestintäministeriössä tunnistetaan, että päästömanipulaatiosta kiinni jäämisen riski on nykyisellään pieni. Rangaistusseuraamus järjestelmän muuttamisesta on liikennevirhemaksu. Ministeriössä on käynnissä lainsäädäntöhanke, jossa selvitetään päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia.

Lisäksi ministeriöissä selvitetään mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että päästöjärjestelmän ohittaminen tulisi mahdolliseksi määräajaksi, jos AdBlue- nesteen saatavuus ei nopeasti kohennu.