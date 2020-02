MT:n Terhi Torikka voitti Maataloustoimittajien kirjoituskilpailun

Sanne Katainen, Kuvitus: Juho Leskinen

MT:n toimittaja Terhi Torikka kirjoitti viime vuoden parhaan maatalousalan lehtijutun. Voitostaan iloisesti yllättynyt Torikka ei päässyt palkintotilaisuuteen, mutta otti voiton vastaan videon välityksellä.

Maataloustoimittajat ry on palkinnut Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Terhi Torikan kirjoittaman jutun vuoden 2019 parhaana maatalousalan lehtijuttuna.

Elokuussa MT:n Viikonvaihde-liitteessä ilmestynyt juttu käsitteli pariskuntaa, joista toinen työskenteli poliisina ja toinen luki lakia. He päättivät luopua aiemmista työuristaan ja toteuttivat haaveensa ryhtymällä maidontuottajiksi muokkaamalla vaiheittain pienestä viljatilasta maitotilan.

"Juttukeikka ja etenkin pariskunnan into ja halu tuottaa maitoa jäivät mieleen. Myös mukana olleelle valokuvaajalle Maija Partaselle jäi keikasta todella positiivinen olo", Torikka muistelee.

Torikan mielestä juttua oli erityisen mukava päästä kirjoittamaan tällaisena aikana, kun maatalousjutut ovat harmillisen usein negatiivissävytteisiä.

"Nämä tuottajat ovat tehneet hurjasti töitä oman unelmansa eteen. He haluavat mennä vastavirtaan ja uskovat itseensä sekä kotimaiseen ruuantuotantoon. Se on ihailtavaa"

Torikka saa voittojutustaan palkinnoksi 500 euron matka-apurahan kansainvälisen maataloustoimittajajärjestön IFAJ:n kongressiin tai vaihtoehtoisesti 300 euroa. Kongressi järjestetään kesäkuun lopulla Tanskassa.

Voittajakirjoitus käännetään englanniksi ja se lähetetään myös IFAJ:n kansainväliseen kilpailuun.

Suomen juttukilpailuun osallistui tänä vuonna 9 toimittajaa. Kilpailu järjestetään vuosittain. Aiemmin Torikka on saanut samassa kilpailussa kunniamaininnan kaltevaa navettaa koskevasta hauskasti kirjoitetusta uutisesta.

Maataloustoimittajiin kuuluu 250 jäsentä, jotka työskentelevät maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa toimittajina ja tiedottajina.

IFAJ (The International Federation of Agricultural Journalists) on riippumaton ammatillinen järjestö, johon kuuluu jäseniä 45 maasta.

Lue palkittu juttu: Partiointi vaihtui lehmien lypsyyn – poliisin töissä tavanneet Valjukset toteuttivat haaveen omasta maitotilasta