Afrikkalainen sikarutto on jäänyt koronan varjoon, mutta ei ole kadonnut mihinkään: Tauti levisi sikatilalle Liettuassa

Kari Salonen

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen sikaloihin pyritään estämään, mutta siitä huolimatta tämänkin vuoden aikana tapauksia on todettu Euroopassa jo reilusti yli 200. Kuvan siat eivät liity uutiseen.

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on todettu Liettuassa kaupallisessa sikalassa alueella, jolla tähän asti on ollut tapauksia vain villisioissa. Tautitapaus vahvistettiin viime viikon tiistaina sikalassa, jossa oli noin 6 500 sikaa, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Tila sijaitsee rajoitusalueella Molėtain alueella, Vilnan pohjoispuolella.

Tilalta lähetettiin viikoittain näytteitä kuolleista sioista passiivisen seurannan suunnitelman mukaisesti. Viime viikolla tilalla kuoli kolme emakkoa, joista lähetettiin näytteet tutkittavaksi ASF:n varalta.

Viikonlopun aikana tilalla kuoli kuusi emakkoa lisää. Myös niistä tehtiin ASF-tutkimus.

Liettuassa on nyt käynnistetty tapauksen vuoksi epidemiologinen tutkimus. Tartunnan oletetaan levinneen ihmisen toiminnan seurauksena. Lähin villisikatapaus on löydetty 6,5 kilometrin etäisyydellä tilasta.

Saksa on ilmoittanut kiristävänsä toimia, joilla se pyrkii estämään ASF:n leviämisen Puolasta alueelleen. Saksan tilanne on taudin suhteen erittäin tukala, vaikka vielä tähän mennessä viruksen ei ole todettu levinneen Saksan puolelle.

Puolassa afrikkalaista sikaruttoa on todettu erittäin runsaasti. Lähimmillään tautia on todettu villisioissa 11 kilometrin päässä Saksan rajalta, ja kokonaisuudessaan läntisen Puolan epidemiologinen tilanne on vaikea.

Tuotantosikaloissa todetut tapaukset keskittyivät aiemmin Puolan itäosaan, mutta 26.3. taudin uutisoitiin levinneen ensi kerran maan länsiosassa sijaitsevaan 24 000 eläimen sikalaan. Sieltä tauti pääsi leviämään toiseenkin sikalaan, kertoo Feed Strategy -verkkolehti. Sen mukaan ASF-virusta todettiin 10 000 sian sikalassa noin 150 kilometrin päässä Saksan rajalta.

Lehden mukaan eläinten kuljetus ASF-rajoitusalueelta muualle maahan on tähän asti ollut sallittua. Tuoreen tapauksen jälkeen sääntöjä on kuitenkin tarkennettu, ja eläimet pitää todeta terveiksi ennen kuljetusta.

Taudin leviämistä pyritään ehkäisemään erityisesti tiedottamalla riskistä maan itärajan tuntumassa. Myös villisikojen metsästystä rajan läheisyydessä on tehostettu.

Tammikuussa Brandenburgin ja Saksin alueelle on pystytetty 200 kilometrin matkalle siirrettävä sähköinen villisika-aita.

EU-komission keräämien tietojen mukaan afrikkalaista sikaruttoa on todettu Euroopassa tämän vuoden aikana yhteensä 234 sikalassa, niistä 200 Romaniassa.

Lue myös:

ASF pääsi sisään jättisikalaan Puolassa - kaikki 24 000 sikaa hävitettiin

Viranomaisten raportti karua luettavaa: Afrikkalainen sikarutto jyllää EU:ssa torjuntatoimista huolimatta

Aktivistiryhmä poisti 22 metriä villisika-aitaa Tanskassa - vaatii eläinten vapaata liikkumista