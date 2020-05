Kulmuni: Tänään tehty tärkeä ratkaisu kausityövoimasta – HS:n mukaan tulossa lupa tuoda Suomeen 3 000 kausityöntekijää lisää

Jarno Mela

Kausityövoimasta on tulossa uusia päätöksiä. Ukrainalaiset Olha Zdirinna (vas) ja Maryna Jarenzukh mansikkatilalla. Kuvituskuva.

Hallitus julkistaa tänään tietoja kausityövoimaa koskevista päätöksistä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan kyseessä on merkittävä päätös.

"Hallitus on saanut tänään tärkeän ratkaisun kausityövoiman järjestämisestä maatalouteen", Kulmuni twiittasi aiemmin päivällä.

"Päivitystarve on iso", toteaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus on päättänyt päästää Suomeen 3 000 kausityöntekijää lisää. Tähän mennessä hallitus on antanut luvan tuoda 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittistä työntekijää ulkomailta.

Muutoksia on HS:n mukaan tulossa myös työttömyysturvaan liittyen. HS:n mukaan hallitus on sopinut siitä, että työttömyysturvan suojaosaa korotetaan määräaikaisesti 500 euroon. Tavoitteena on kannustaa kotimaista työvoimaa maatiloille.

Lue lisää:

Ukrainalaisia kausityöntekijöitä pääsee sittenkin Suomeen — Valko-Venäjän kautta tullut satoja työntekijöitä, maanantaina 16

Päivän ainoa lento Kiovasta: Suomeen lennätettiin 186 kausityöntekijää historiallisella tilauslennolla – "Olemme äärimmäisen kiitollisia"

Monilla tiloilla on hätä, kun kausityöntekijät jäävät Ukrainaan – "Maatalouden kausityövoimasta pitäisi keskustella myös Venäjän ja Baltian maiden kanssa"