Sikavideosta superhitti: Ollikkalan tilan videota Aku-karjun hypystä on katsottu yli 16 miljoonaa kertaa - "Suosio kertoo myös tietämättömyydestä"

Suomalainen sikatila on saanut maailmalla poikkeuksellista näkyvyyttä.

Ollikkalan sikatilalla Vihdissä kuvattu video oli kerännyt keskiviikkoon mennessä huimat 16 280 000 katsojaa. Eniten yleisöä videolla on Yhdysvalloissa, Englannissa, Vietnamissa ja Brasiliassa.

Suositulla videolla Aku-karju tapaa ensimmäistä kertaa hyppypukin. Pukin avulla on tarkoitus kerätä siementä emakoiden siemennykseen.

Tuli todella isona yllätyksenä että video kiinnostaa näin paljon, hämmästelee Veera Ollikkala.

Videoita tilan arjesta jaetaan säännöllisesti sosiaaliseen mediaan. Reaktiot eläinaiheisiin videoihin ovat hänen mukaansa usein kaksijakoisia.

Kiinnostusta ja ihastelua on, mutta joku osa palautteesta on negatiivista. "Siihen nähden ihan hyviä kommentteja tämä on kerännyt. Suurin osa on repinyt tästä huumoria."

Videon suosio kertoo myös siitä, että ihmisillä ei ole enää tietämystä siitä, mitä kaikkea eläintuotanto pitää sisällään, Ollikkala pohtii.

Video tuskin olisi huvittanut yhtä paljon, jos lihantuotantoon liittyvä keinosiemennys olisi kuluttajille tutumpaa. Toinen syy on todennäköisesti korona-ajassa, hän jatkaa. Ihmisillä on enemmän aikaa katsoa videoita.

"Oikeastaan ikinä ei voi tietää, millainen julkaisu herättää mielenkiinnon. Joskus kun ajattelet postaavasi omasta mielestäsi mielenkiintoista, se ei välttämättä ole sitä muiden mielestä."

Ollikkalan sikatila tunnetaan valtavirrasta poikkeavasta tuotantotavastaan: porsaat varttuvat emakoiden kanssa vapaassa ryhmäporsituspihatossa.

Tilalla on tehty useita uudistuksia eläinten hyvinvointia silmälläpitäen. Karjuporsaiden kiveksiä ei esimerkiksi leikata, vaan käytössä on immunokastraatio.

Tilalla on suoramyyntiä, mutta pääosa lihasta myydään jalosteena Vapaa possu -tuotemerkin alla. Vapaa possu on pysynyt koronakriisistä huolimatta jaloillaan. Suoramyyntiä on kriisin aikana pyritty lisäämään.

Vaikka maailmalle levinnyt video olisi voitu kuvata lähes millä tahansa muullakin sikatilalla, tilalla toivotaan, että sen avulla voidaan edistää tietoisuutta vaihtoehtoisesta sianlihantuotannosta.

Ollikkalan sikatila on aiemminkin herättänyt kiinnostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Tilalla on käynyt espanjalaisia ja italialaisia tutustumassa järjestelmään.

Tilan Facebook-sivujen seuraajamäärä on yli kaksinkertaistunut ja tilanpitäjille on satanut viestejä. Harkinnassa on, että päivityksiä voitaisiin jatkossa tehdä myös englanniksi.

