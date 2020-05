Vakuutusyhtiö varoittaa hamstrauksen kääntöpuolesta – halpa öljy voi aiheuttaa ison vahingon

Teppo Raininko

Maatalousoppilaitoksen pihalla ollut öljysäiliö sopii esimerkiksi siitä, miten asioiden ei pitäisi olla, toteaa kehityspäällikkö Teppo Raininko LähiTapiolasta

Polttoöljyn hinnan halpenemista on tervehdytty ilolla maataloudessa. Tilasäiliöitä on täytelty ahkerasti ja kevättöihin traktoreita päästäänkin tankkaamaan polttoaineella, joka on edullisempaa kuin vuosikausiin.

Innokas hamstraaminen voi tulla kuitenkin kalliiksi, jos säiliöiden kunnosta ja turvallisuudesta ei ole huolehdittu, muistuttaa kehityspäällikkö Teppo Raininko LähiTapiolasta.

Rainingollekin naapuri tarjosi hiljan peruskorjattua säiliötä edullisesti, mutta kauppa jäi tekemättä. "Ei ollut oikein paikkaa eikä tarvettakaan, vaikka säiliö oli uudenveroinen."

Rainingon mukaan hamstrausinnosta on tullut tietoja muun muassa Etelä-Pohjanmaalta.

Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kymmeniä vahinkoja, joissa farmarisäiliöistä on virrannut polttoöljyä maaperään. Kaikkia tapauksia ei likikään korvata, ja osassa korvataan vain osa vahingosta, Raininko kertoo.

Pahimmillaan on jouduttu purkamaan koko rakennus, jotta saastunut maaperä on saatu vaihdettua. Öljy voi myös uhata vesistöjä tai pohjavettä.

Rainingon mukaan säiliö, joka on ollut pois käytöstä tai jonka kunnosta ei muuten ole tietoa, on vakava ympäristöriski.

Missään tapauksessa polttoainetta ei saa hamstrata vanhoihin öljytynnyreihin ja muihin astioihin, jotka eivät ole tätä varten suunniteltuja ja laillisia polttoainevarastoja, Raininko toteaa.

Säiliön kunnosta huolehtiminen on varsin yksinkertaista ja helppoa, kun muistaa perusasiat., Raininko toteaa. Säiliötä ei kannata seisottaa tyhjänä etenkään talvella sisälle kondensoituvan veden takia. Samoin säiliön on oltava irti maasta ja kasvillisuudesta.

Täyttöaukko ja tankkauspistooli on syytä lukita varkaiden varalta, sillä pitkäkyntisten jäljiltä on valunut monesti öljyä maahan.

Säiliö pitäisi tarkastaa vähintään 10 vuoden välein. Valitettavan paljon tulee vahinkoja, joissa säiliö on alkanut vuotaa vanhuuttaan, Raininko kertoo.