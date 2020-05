Katso video: Hanhet syöneet tänä keväänä jo tuhansia hehtaareja rehunurmia – Pohjois-Karjalan viljelijät turhautuneita ja valmiita turvautumaan korpilakiin

Lari Lievonen

Hanhia saattaa olla yhdessä parvessa jopa kymmeniä tuhansia.

Valkoposkihanhien aiheuttamat tuhot viljelymaille vaikuttavat kasvavan tänä keväänä ennätysmäisiksi. Nurmien lisäksi tuhoja on runsaasti myös keväällä kylvetyillä pelloilla, kertoo tohmajärveläinen viljelijä Otto Saikkonen.

"Tuho on jo tuhansia hehtaareja", Saikkonen toteaa. Tilannearvio perustuu noin 50 Tohmajärvelle tiistaina kokoontuneen viljelijän antamiin tietoihin.

Viljelijät kokoontuivat tiistaina suunnittelemaan, mitä vuosi vuodelta kasvavalle hanhiongelmalle on tehtävissä tilojen pelastamiseksi. Ratkaisua päättäjien taholta on odotettu jo vuosia, mutta sitä ei ole saatu.

"Kun yhteiskunta ei tätä ratkaise, meidän on ratkaistava itse. Nyt on ryhdyttävä radikaaleihin toimiin. Mikään karkotus ei toimi, kannan harventaminen on ainut vaihtoehto", Saikkonen toteaa.

"Kyse on elinkeinon turvaamisesta. Tilojen toimintaedellytykset ovat vaarassa sekä taloudellisesti että henkisesti."

Saikkosta kollegoineen harmittaa, että ympäristöministeri Krista Mikkosta (vihr.) ei ole kutsuista huolimatta saatu seudulle tutustumaan hanhitilanteeseen.

"Nyt häntä ei enää pyydetä, vaan vaaditaan tulemaan. Tätä tilannetta ei pysty ymmärtämään ennen kuin tämän näkee."

Tuohtunut viljelijäjoukko turvautuu Saikkosen mukaan pian niin sanottuun korpilakiin, jos ei konkreettisia ratkaisuja asiaan tule kuluvan viikon aikana.

"Emme me sitä halua, mutta elinkeinon turvaamiseksi on pakko. Tunnelma täällä on sellainen, että tätä ei kohta pysty hillitsemään ja hallitsemaan kukaan."

Videon on kuvannut Otto Saikkonen tilansa pellolla maanantaina.

Lue myös: "Enää ei paalata viljaa emolehmien rehuksi" – hanhien aiheuttamat tuhot sinetöivät luomukarjan lähdön Jantusen tilalta