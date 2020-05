Ministerit Mikkonen ja Leppä vierailevat ensi tiistaina valkoposkihanhien pahimmilla tuhoalueilla Keski-Karjalassa

Ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan tilanteeseen on löydettävä nopeasti ratkaisuja. Mikkonen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä nämä ratkaisut mahdollisesti olisivat.

Lari Lievonen

Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet isoja tuhoja muun muassa Liperissä.

Vihreä ympäristöministeri Krista Mikkonen kertoo MT:lle saapuvansa yhdessä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kanssa ensi viikon tiistaina Keski-Karjalaan tutustumaan alueisiin, jotka ovat kärsineet valkoposkihanhien aiheuttamista tuhoista.

"Tiedän, että tilanne on todella hankala niillä alueilla, jotka ovat lintujen muuttoreittien varrella. Sama ongelma on ollut jo vuosia esillä, ja nyt tänä vuonna harvinaisen suurena", Mikkonen kommentoi.

Ympäristöministerin mukaan tilanteeseen on löydettävä nopeasti ratkaisuja.

Mikkonen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä nämä ratkaisut mahdollisesti olisivat.

"En osaa tässä vaiheessa vielä sanoa. Tärkeää on, että viljelijät saavat korvauksia niistä tuhoista, mitä on siellä aiheutettu."

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk.) on vaatinut välittömiä toimenpiteitä ongelmia maatiloilla aiheuttavien valkoposkihanhien vähentämiseksi.

"On myönnettävä poikkeusluvat lintujen metsästämiselle kaikille pelloille, joissa tarvetta siihen on. Joillakin pelloilla lähes koko sato on jo tuhoutunut", Hoskonen sanoo.

Hoskosen mukaan valkoposkihanhien suojametsästys on aloitettava viipymättä.

"Emme voi antaa sadon tuhoutua. Tilanne on nyt semmoinen, että tarvitaan välittömiä toimenpiteitä. Selittelyjen aika on ohi!"

