Tilt poistui nyt - kasvinsuojeluaineiden määrä kutistuu nopeasti

Hyväksyttyjen ­aineiden lista lyheni viidellä ­teho­aineella viime vuodesta, ja karsiminen jatkuu. ­ Suomessa on kaupan kolmasosa EU-hyväksytyistä.

Veikko Niittymaa

Kasvinsuojeluruiskun tankkiin on tarjolla entistä vähemmän valinnanvaraa, kun hyväksyttyjen tehoaineiden lista lyhenee nopeasti.

EU:ssa hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden määrä vähenee nopeaa ja jopa kiihtyvää tahtia. Uusia aineita kehitetään ja tuodaan markkinoille, mutta vanhoja tehoaineita poistuu paljon nopeammin.

Vaatimuksia on kiristetty koko ajan. Vanhoja aineita poistuu listalta, kun niiden luvat vanhenevat eivätkä aineet täytä uusia vaatimuksia. Aineille ei ole tehty kaikkia vaadittavia tutkimuksia tai tehoaine todetaan ihmisille, eläimille tai ympäristölle vaaralliseksi.

Terveyden ja ympäristönsuojelun näkökulmasta turvallisuus lisääntyy, mutta toisaalta viljelijän käytettävissä oleva valikoima supistuu, mistä aiheutuu omat vaikeutensa.

Tällä hetkellä EU-hyväksyttyjä tehoaineita on 479. Lista lyheni viidellä viime vuodesta, ja sitä edeltävänä vuonna valikoima kutistui yhdeksällä tehoaineella.

EU-listalta poistui kuusi tehoainetta, jotka olivat vielä viime vuonna käytössä Suomessa. Tutuin lienee 13 kaupallisessa valmisteessa, kuten Tiltissä, käytetty propikonatsoli.

Propikonatsoli putosi EU-listalta, koska sen arvioidaan olevan lisääntymiselle vaarallinen aine. Samoin hormonitoimintaa häiritsevät aineet pyyhitään auttamatta listalta.

Suomessa on tällä hetkellä 164 hyväksyttyä tehoainetta, mikä on kolmasosa EU:n kelpuuttamista.

Määrä kasvoi viidellä viime vuodesta ja on hieman tavallista suurempi. Yleensä tehoaineita on ollut käytössä 150–160.

Ongelmia on ollut muun muassa erikoiskasveilla ja puutarhoilla. Käyttö on niin vähäistä ja pienialaista, etteivät päämiehet ole aina hakeneet käyttölupia tänne. Sitä on paikattu jossain mitassa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämillä poikkeusluvilla, kertoo ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila.

Jukka Pasonen

Tehoaineen EU-hyväksyntä ei tarkoita, että ainetta voitaisiin käyttää meillä. Hyväksyttyä tehoainetta sisältävälle valmisteelle tulee hakea lupaa Suomessa.

Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tukes päättää myös valmisteiden käytön ehdoista ja ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.

Esimerkiksi vesistörajoitukset pitää miettiä Suomessa tavallista tarkemmin, Kallio-Mannila toteaa.

Kallio-Mannilan mukaan kasvinsuojeluaineet ovat luvanvaraisia ja tiukasti säädeltyjä. Niiden käyttäminen on nykytietämyksen mukaan turvallista, kun ohjeita noudatetaan.

Jatkossa hyväksyntä saattaa vaikeutua entisestään. EU aikoo puolittaa kasvinsuojeluaineiden käytön ensi vuosikymmenen aikana.

Jukka Pasonen

Tukesin ylläpitämä ja verkossa julkaisema kasvinsuojeluainerekisteri uudistuu ensi vuonna. Kallio-Mannilan mukaan uudistus helpottaa rekisterin käyttöä, jotta se palvelee entistä paremmin viljelijöitä.

Markkinoilla olevat valmisteet löytyvät käyttötarpeen mukaan ja niitä pääsee vertaamaan palvelussa.

Uudistuksen yhteydessä listalta katoavat aineet, joiden hyväksyntä on umpeutunut.