USA:n puolustusministeri: Tänään tehdään sodan kovimmat iskut Lähi-idässä Lähi-idässä sodan osapuolten puheet ovat tänään koventuneet, kun sotaa on käyty nyt yli kymmenen päivää.

Arkistokuvassa Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat tekee tänään yli viikon kestäneen sodan suurimmat ja voimakkaimmat iskut Iraniin, sanoi puolustusministeri Pete Hegseth tiistaina lehdistötilaisuudessa.

”Tänään on jälleen kerran intensiivisin päivä, jolloin iskemme Iranin rajojen sisälle käyttäen eniten (hävittäjiä) ja pommikoneita”, Hegseth sanoi toimittajille Pentagonissa.

Hegseth lisäsi, että sota kestää niin kauan kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päättää sitä jatkaa.

”Ei ole minun tehtäväni kertoa, olemmeko (sodan) alussa, keskivaiheessa vai lopussa”, hän sanoi.

Trump antoi aiemmin itse ymmärtää, että sota voisi olla ohi pian, mutta ei antanut mitään päivämäärää.

Sen sijaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu antoi Trumpin viestistä poikkeavan lausunnon sanomalla, ettei Israelin sota Irania vastaan ole vielä loppumassa.

Iran sanoi tiistaina vastaavansa samalla mitalla iskuihin, joita Yhdysvallat ja Israel ovat tehneet maan infrastruktuuriin. Asiasta puhui Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf X-viestissään.

Hän sanoi Iranin vastaavan iskuihin silmä silmästä -periaatteella, ja jos iskuja tehdään infrastruktuuriin, Iran tekee myös vastaiskunsa infrastruktuuriin.

USA: Isketty jo 5 000 kohteeseen

Yhdysvallat ja Israel käynnistivät ilmaiskut Iraniin toissa viikolla, lauantaina 28. helmikuuta. Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin ja muihin kohteisiin Lähi-idässä, ja sodan on naapurimaissa pelätty laajenevan.

Yhdysvaltain asevoimat on kertonut iskeneensä Iranissa yli 5 000 kohteeseen kymmenen päivän aikana.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin mukaan maa on iskenyt hyökkäyksensä aikana muun muassa yli 50 iranilaiseen alukseen.

Muita kohteita Iranissa ovat olleet muun muassa ilmatorjuntajärjestelmät, ballististen ohjusten tukikohdat sekä ohjusten ja droonien valmistuspaikat.

Israel kertoi "maanalaisesta laitoksesta"

Israelin armeija kertoi alkaneensa tehdä jälleen uusia iskuja Iranin pääkaupunkiin Teheraniin ja iskeneensä useisiin kohteisiin tiistain vastaisena yönä.

Israelin iskemien kohteiden joukossa oli Israelin mukaan maanalainen laitos, jota Iranin vallankumouskaarti käytti ohjustesteihin. Uutistoimisto AFP ei voinut vahvistaa iskuja riippumattomista lähteistä.

Yhdysvaltain ja Israelin iskut osuivat muun muassa lentokentälle eteläisessä Iranissa, kertoi paikallismedia tiistaina. Kahden vanhan lentokoneen kerrottiin vaurioituneen. Tiedossa ei ollut, oliko kyseisen lentokentän yhteydessä tai sen lähellä sotilaskohteita.

Iranista ammutuista ohjuksista varoitettiin jälleen tiistaina Israelissa, ja ilmahälytyssireenit soivat päivän aikana laajalti Jerusalemissa ja muualla maan keskiosissa.

Iskujen aiheuttamista uusista kuolonuhreista ei raportoitu Israelissa. Sodan aikana kaikkiaan 11 ihmistä on kuollut iskuissa Israeliin, pelastusviranomaiset kertoivat.

BBC:n mukaan miljoonat ihmiset ympäri Pohjois- ja Keski-Israelia sekä Israelin miehittämällä Länsirannalla ovat joutuneet pakenemaan suojiin, kun hälytykset soivat tiistaina ainakin kolme kertaa varoittaakseen Iranin ohjushyökkäyksistä.

Räjähdyksiä ympäri Lähi-itää

Myös Iran on jatkanut iskuja Persianlahden maihin. Iranin iskut ovat kohdistuneet Israelin ja Yhdysvaltojen joukkojen lisäksi Yhdysvaltain liittolaisiin alueella.

Tiistaina myös Qatarin Dohassa kuultiin räjähdyksiä, ja maan puolustusministeriö kertoi pysäyttäneensä ohjushyökkäyksen.

Bahrainin sisäministeriön mukaan Iranin isku asuinrakennukseen maan pääkaupungissa surmasi ainakin yhden ihmisen.

Arabiemiraattien mukaan sen pääkonsulaattiin Irakin Kurdistanissa tehtiin drooni-isku, joka aiheutti aineellisia vahinkoja. Arabiemiraatit ei mainitse lausunnossaan, mistä drooni-isku tuli.

Teheranista puolestaan raportoitiin räjähdyksistä puoliltaöin paikallista aikaa. Uutistoimisto AFP:n useat toimittajat kertoivat eri puolilla kaupunkia kuuluneista räjähdyksistä.

Australialta tiedusteluapua

Australia kertoi tiistaina lähettävänsä sotilastiedustelukoneen Persianlahdelle suojellakseen siviilejä. Kone lähetetään alustavasti neljäksi viikoksi turvaamaan Persianlahden ilmatilaa, Australian pääministeri Anthony Albanese kertoi.

Australia suunnittelee myös toimittavansa ohjuksia Arabiemiraateille maan pyynnöstä.

Iran: Jatkamme ohjusiskuja

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi maan jatkavan ohjusiskujen tekemistä Iraniin hyökänneitä vastaan niin pitkään kuin tarpeen.

Ulkoministerin mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa eivät enää ole vaihtoehto. Araghchi antoi kommenttinsa yhdysvaltalaiselle uutiskanava PBS Newsille maanantaina Suomen aikaa.

– He eivät ole pystyneet tuhoamaan ydinohjelmaamme. He ovat myös hyökänneet ohjuslaitoksiimme, mutta eivät ole pystyneet pysäyttämään meitä ampumasta ohjuksia heitä vastaan, Araghchi sanoi haastattelussa.

– Meidät pakotettiin tähän sotaan. Me puolustamme itseämme. Meihin kohdistuu täysin laiton aggressio, ja meidän itsepuolustuksemme on laillista, hän sanoi.

Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat tavoitteli Iranissa nopeaa hallinnon vaihtumista, mutta on epäonnistunut.

Hegseth: Isku tyttökouluun tutkitaan

Yhdysvaltain puolustusministeri Hegseth lupasi CNN:n mukaan, että Yhdysvallat tutkii perusteellisesti iranilaiseen alakouluun osunutta iskua, joka iranilaisten mukaan surmasi yli 150 ihmistä.

Eri mediat ovat kertoneet olevan viitteitä siitä, että Yhdysvallat voisi olla iskun takana. Isku tapahtui samaan aikaan kun iskut Iranin vallankumouskaartin tukikohtaan sen vieressä. Tyttökoulu ja tukikohta sijaitsevat Minabin alueella Iranin eteläosassa.