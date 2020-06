Mustaherukoille on taas kysyntää syömämarjoina – Reko-rinki on ollut toimiva myyntikanava pienelle marjanviljelijälle

Lari Lievonen

Salla Ketolaisen mustaherukat on istutettu vuonna 2015, kun tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos.

Ben tron -mustaherukkalajikkeen marjat ovat isoja ja makeita, kehuu Kiteen Kesälahdella mansikkaa, vadelmaa ja mustaherukkaa viljelevä Salla Ketolainen.

Pölytys onnistui mustaherukan kukintakaudella tänä vuonna hyvin, sillä säät suosivat ja pölyttäjät olivat liikkeellä, sanoo Ketolainen. Mutta vaikka pölytys onnistui, hän arvioi, että sadosta ei tule yhtä hyvä kuin viime vuonna.

"Tertuissa on tavanomaista vähemmän marjoja, syytä en osaa arvioida."

Mustaherukkapensaita on alle hehtaarin alalla ja ne on istutettu vuonna 2015 sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Isojen ja makeiden marjojen lisäksi Ben tro -lajikkeen yksi hyvistä puolista on sen pystykasvuisuus.

Kaikki marjatila Lamminkannaksen marjat ovat viime viikkojen aikana kaivanneet sadetusta.

Ketolaisen marjatila ei ole luomussa, mutta hän käyttää vain luomutuotantoon tarkoitettuja lannoitteita, kasvinsuojeluaineita tai -menetelmiä.

Marjat hän myy pääasiassa suoramyyntinä ja lähialueen Reko-rinkien kautta, osa marjoista menee välittäjälle.

Mustaherukat poimitaan käsin ja niille on hyvin kysyntää, kertoo Ketolainen.

"Reko on ollut hyvä myyntikanava, mitä kautta asiakkaat ovat löytäneet minut. Kuljetan satokaudella marjoja asiakkaille muinakin aikoina kuin Reko-ringin jakopäivinä."

Ketolaisen tilalle on tulossa tänä vuonna vain kotimaisia työntekijöitä. Mansikan talvituhot ja koronatilanne vaikuttivat osaltaan kesää ja työntekijöiden määrää koskeviin päätöksiin. Satokautta hän odottelee luottavaisin mielin.

Lue lisää kasvukauden kuulumisia:

Mansikat kannattaa poimia tai ostaa ripeästi – "On odotettavissa nopeasyklinen mansikkakausi"

Lari Lievonen

Kuvassa Ben tro -mustaherukkalajike.