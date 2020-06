Mansikat kannattaa poimia tai ostaa ripeästi – "On odotettavissa nopeasyklinen mansikkakausi"

Markku Vuorikari

Mansikoita kannatta poimia pian. Kuvituskuva.

Mansikoiden pääsatokausi on nyt käynnissä, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijän liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki.

Mansikkaa ostavien kannattaa hankkia marjansa pian ja itsepoimijoiden suunnata marjatiloille ripeästi, sillä satokausi tulee olemaan Ilomäen mukaan tavallista lyhyempi.

"Viime viikkojen helle saa sen aikaan, että on odotettavissa nopeasyklinen mansikkakausi, Helle antoi niin paljon nopeutta ja voimaa, että nyt on käsillä ne hetket, kun satokausi on parhaimmillaan", Ilomäki toteaa.

Myös pakastamisen voi aloittaa nyt, ja se kannattaa tehdä osissa, neuvoo Suonenjoen seudun marjanviljelijän yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Koponen.

”Talven marjat on hyvä hankkia useammassa pienemmässä erässä. Näin pakastin tai pakastaja ei joudu liian koville”, Koponen kertoo.

Koponen ja Terhi Janatuinen Pakkasmarjasta arvioivat, että viiden kilon laatikko mansikoita maksaa tällä hetkellä noin 30–40 euroa.

Hinta on Koposen ja Janatuisen mukaan keskimääräinen tähän aikaan vuodesta. Jos tämän vuoden sato jää kuitenkin tavallista alhaisemmaksi, hinta ei ole välttämättä riittävä tuottajille.

Koponen arvioi, että satoa ei tule ainakaan Savon alueella tänä vuonna yhtä paljon kuin yleensä. Siksi kuluttajien ei kannata haaveilla erityisen halvoista mansikoista.

"Jos ihmiset haikailevat takavuosien kahdenkympin laatikoita, niin niitä on tuskin tulossa", Koponen kommentoi.