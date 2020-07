Saksassa saatetaan joutua tuhoamaan sikoja - Tönniesin suurteurastamo on edelleen kiinni koronan takia

Sulun takia teurastamatta on jäänyt päivittäin ehkä 20000 sikaa, sillä korvaavia teurastamoja on ollut vaikea löytää. Vientiäkin mietitään.

Tönnies

Tönniesin teurastamo Rheda-Wiedenbrückissa on Saksan suurimpia. Päivässä laitos pystyy teurastamaan 30000 sikaa, yli kolminkertaisesti sen, mitä Suomen kolme yksikköä yhdessä läpäisevät. Koronatartunnat sulkivat tehtaan yli kaksi viikkoa.

Saksalaisen Tönniesin suurteurastamon sulkeminen koronaepidemian takia saattaa johtaa pahimmillaan sikojen tuhoamiseen, arvioi Saksan yleisradion, ARD:n, haastattelema Saksan eläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Holger Vogel torstaina.

Tönniesin teurastamokompleksin työntekijöissä todettiin laajalle levinnyt tautiepidemia juhannuksen edellä. Yli viidesosalta testatuista 6 500 henkilöstä todettiin tartunta. Teurastamon työntekijät ja perheenjäsenet passitettiin kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin ja teurastamo suljettiin.

Karanteenin piti päättyä torstaina, mutta vielä perjantaina ei tiedetty, miten pitkään sulku jatkuu.

Tönniesin tiedotusjohtaja André Vielstädte vahvisti MT:lle perjantaina, että teurastamo on edelleen kiinni. Vasta tulevalla viikolla päätetään, miten laitoksen avaamisessa edetään.

Vogelin mukaan tilanne alkaa käydä kriittiseksi etenkin porsastiloille, kun tuotantoketju pysähtyy. Lihasikalat eivät saa sikoja eteenpäin eivätkä voi ottaa porsaita vastaan. Viranomaisten pitää puuttua tilanteeseen, kun eläinten määrä ylittää 10 prosenttia luparajat.

Vogelin mukaan puuttumiskynnys on korkea, koska kyse ei ole eläintaudista.

Hannoverin ja Düsseldorfin välisen moottoritien rampille rakennettu Rheda-Wiederbrückin teurastamo pystyy parhaimmillaan teurastamaan 30 000 sikaa päivässä, mikä on kolminkertainen määrä verrattuna Suomen kolmen teurastamon yhteiseen kapasiteettiin.

Vogelin mukaan sianlihan tuotantoketju on viritetty äärimmilleen, eikä yhden ison teurastamon seisonkin varalta löydy korvaavaa teurastuskapasiteettia. Saksassa on mietitty jopa sikojen kuljettamista naapurimaihin teurastettavaksi, mutta toistaiseksi ei tiedä, onko se mahdollista ja halutaanko saksalaisia sikoja edes ottaa vastaan.

Tönniesin Rheda-Wiedenbrücken teurastamo ei ole ensimmäinen koronan takia suljettu yksikkö, vaan vastaavia on ollut useita.

Samalla keskustelu on kiristynyt ja etenkin jättiteurastamoja on alettu kritisoida. Saksan teurastamokenttä alkoi keskittyä 70-luvulla ja pienet ja keskisuuret teurastamot ovat lähes hävinneet markkinoilta.

Koronatartuntojen löytyminen teurastamoilta on liitetty ulkomaalaiseen työvoimaan ja työvoiman ahtaisiin asumisoloihin, jolloin virus on päässyt leviämään. Pahimmillaan romanialaiset työntekijöitä on asunut seitsemän samassa huoneessa. Poliittinen paine työntekijöiden olojen kohentamiseksi kasvaa.

Tutkimuseläinlääkäri havaitsi ARD:n tietojen mukaan puutteita myös teurastamon ilmanvaihdossa, jolloin virus on saattanut levitä sitä kautta.

Teurastamoille kevät oli taloudellisesti erinomainen. Vienti Kiinaan kasvoi kaksikertaiseksi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja viennin arvo yli kolminkertaiseksi. Myös sianlihan hinta on noussut Saksassa.

