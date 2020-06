Saksan koronateurastamon vaikutukset Euroopan lihamarkkinoille vielä auki: "Aiemmin on ollut jonkinlainen eurooppalainen keskivertohinta, mutta nyt näin ei ole"

Jouni Porsanger

Euroopassa lihan markkinahinnat ovat nyt sekaisin, kertoo MTK:n Thimjos Ninios.

Euroopan, ja koko maailman lihamarkkinat ovat nyt sekaisin, kertoo MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios. Tönniesin suurteurastamon sulkemisesta koituvia seuraamuksia spekuloidaan Suomenkin lihasektorilla.

"Lihan hinnoittelu ei noudata tiettyä kaavaa Euroopassa, vaan menee maakohtaisen tilanteen mukaan, mikä heijastuu myös tuottajahintoihin", Ninios kertoo.

"Varmasti lihaa tulee puuttumaan jostakin Tönniesin laitoksen sulkemisen seurauksena, mutta tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, onko se Saksan markkinat, Euroopan markkinat, vai oliko tämä liha alunperinkin tarkoitettu kansainväliseen myyntiin."

Ninios ei usko, että sikoja jää tapauksen vuoksi teurastamatta tai hyödyntämättä, vaikka eläinten ohjaaminen uusiin teurastamoihin onkin logistisesti iso operaatio. Suurempi haitta yhtiölle voi koitua siitä, jos asiakkaat eivät enää luota yhtiön toimintavarmuuteen.

"Toimitusvarmuus merkitsee asiakkaalle hyvin paljon, toisaalta Tönnies varmaan hinnoittelee tavaran niin että se menee kaupaksi kaikesta huolimatta" Ninios kertoo.

Alkuvaiheessa tappiot kärsii todennäköisesti nimenomaan Tönnies, eikä yhden tuotantolaitoksen sulkemisen pitäisi vielä heilutella tuottajahintoja Euroopassa. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos sulku pitkittyy.

"Sillä on iso ero, että onko tämä parin–kolmen viikon ongelma, vai kahden–kolmen kuukauden sulku."

On myös mahdollista, että toimitusvarmuuden korkealle arvostajat kauppaketjut hylkäävät Tönniesin, ja etsivät kumppaneita muualta. Yhtiö voi kärsiä myös imagohaittoja kuluttajien silmissä, vaikka toistaiseksi ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että koronavirus voisi levitä elintarvikkeiden kautta.

Tönniesin Güterslohin teurastamossa koronavirus levisi laitoksessa työskentelevien siirtotyöläisten keskuudessa. Erityisesti romanialaisista ja bulgarialaisista koostuva työvoima asuu jaetuissa asunnoissa ahtaasti, ja juuri tämän epäillään edesauttaneen viruksen leviämistä.

Siirtotyövoiman käyttö Euroopan suurissa teurastamoissa on yleistä, mutta taudin leviämisen kannalta olennaisia työläisten asuinoloja eri maissa Ninios ei osaa arvioida.

"Güterslohin teurastamo sinänsä ei kuitenkaan mitenkään poikkea useammasta muusta saksalaisesta teurastamosta tai teurastamoista muissa Euroopan maissa."

Maailmanmarkkinoilla avainasemassa ovat kuitenkin Yhdysvallat ja Brasilia, jotka ovat paitsi suuria lihantuottajamaita, myös koronan pahimmin kurittamien valtioiden joukossa.

Yhdysvalloissa koronaviruksen leviäminen teurastamotyövoiman keskuudessa onkin ajanut lihantuotantoketjuja ongelmiin. Enimmillään jopa puolet teurastamoista on ollut kiinni, ja vaikka niitä on alettu avata uudelleen, on lihasta ainakin alueellisesti puutetta.

"USA:lla ja Kiinalla on merkittäviä kauppasopimuksia lihasta, joiden perusteella Kiinaan ainakin pyritään toimittamaan sovittu määrä lihaa Yhdysvaltojen kriisistä huolimatta. Se tarkoittaa sitä että lihan määrä USA:n kuluttajille on vähentynyt", Ninios selittää.

"Aiemmin Brasiliasta on myös viety Kiinaan merkittäviä määriä lihaa, mutta nyt jostain kauppapoliittisista syistä Kiina vaikuttaa välttelevän brasilialaista lihaa, ja ostaa sitä mieluummin USA:sta."

Tämä johtaa mahdollisesti siihen, että brasilialaista lihaa on tavallista enemmän tarjolla, kenties jopa tavallista matalampaan hintaan. Yhdysvaltoihin puolestaan voi syntyä markkinarako myös eurooppalaiselle lihalle.

"Tämä olisi ehdottomasti iskun paikka. Juuri tällä hetkellä maailmanmarkkinat ovat niin sekaisin, ettei minkäänlaisia perinteisiä markkinaosuuksia kannata katsoa liian pitkään", Ninios arvioi.

