Ympäristöministeri: Hanhituhoja tuskin saadaan ratkaistua kokonaan tänä syksynä – viimeisetkin korvaukset maksetaan lähipäivinä

Lari Lievonen

Krista Mikkonen kävi toukokuussa Kiteellä katsomassa valkoposkihanhien tekemiä tuhoja pelloilla.

Viljelijät pelkäävät Pohjois-Karjalassa ja muilla kevään hanhituhoalueilla, että valkoposkihanhiarmeijat pysähtyvät jälleen syysmuuttonsa varrella syömään syysviljat ja -nurmet.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) arvioi, että vaikka ratkaisuja hanhituhojen hillitsemiseksi kehitetään, ongelmaa tuskin saadaan kokonaan ratkaistua tänä syksynä.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettamalle hanhityöryhmälle on annettu elokuun loppuun saakka työrauha suunnitella toimenpiteitä, kuten suojametsästystä ja hanhipeltoja.

"Heti sen jälkeen tehdään poliittisia päätöksiä asian suhteen. Viime kevään tilanne oli viljelijöille kestämätön. Koko kysymys tuskin ratkeaa kerralla. Esimerkiksi mahdolliset lakimuutokset vievät oman aikansa. Tärkeää kuitenkin on, että pääsemme alkuun ja löydämme toimivia työkaluja satovahinkojen minimoimiseksi", Mikkonen sanoo.

Hanhityöryhmää vetävä ylijohtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta kertoo, että raportti valmistuu 31.8. mennessä, eikä suunniteltuja ratkaisuja paljasteta sitä ennen.

"Esityksemme ja vaihtoehtomme ryhmitellään siten, että osa niistä olisi käytettävissä jo syksyllä 2020, osa vuosina 2021–2022 ja osa pitkällä tähtäyksellä", Niiranen sanoo.

Ministerin mukaan kevään hanhituhokorvaukset on maksettu jo kaikilla muilla alueilla paitsi Pohjois-Karjalassa. Sielläkin raha kilahtaa viljelijöiden tileille lähipäivinä.

Mikkonen toivoo, ettei massiivisia hanhituhoja ehdi syksyllä tapahtua.

"Onneksi paluumuutoissa hanhet eivät yleensä pysähdy niin pitkäksi aikaa. Ne menevät nopeammin ohi ja levittäytyvät laajemmalle alueelle. Näin tuhotkin toivottavasti jäävät pieniksi."

Poikkeuslupahakemuksia hanhikannan harventamiseksi on saapunut Varsinais-Suomen ely-keskukseen ainakin yhdeksän. Mikkosen mukaan ympäristöministeriö on pyrkinyt varmistamaan, että lupaviranomaisella on riittävät resurssit hakemusten käsittelemiseksi.

Tohmajärvelle myönnetty poikkeuslupa 375 linnun pyytämiseen ongelma-alueelta tänä syksynä tyssäsi siitä tehtyyn valitukseen. Valitusten käsittelyaika riippuu hallinto-oikeuksien ja jatkovalitusten osalta korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajoista.