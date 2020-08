Tätä hamppua ei kannata pössytellä mutta siemenistä saa raaka-ainetta elintarvikkeisiin ja rehuihin – Trans Farm alkaa viljelyttää öljyhamppua teollisuuden tarpeisiin

Sopimuksia Finola-öljyhampun viljelystä aletaan tehdä syyskuun alusta alkaen. Tavoitteena on viljelyalan tuplaaminen.

Kari Salonen

Öljyhampun siemenet sekä niistä valmistettu rouhe ja jauhe soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi leivonnaisissa ja levitteissä.

Kuminasta tunnettu Trans Farm Oy aloittaa elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetun hampun viljelyttämisen ja vastaanottamisen.

"Viljelysopimuksia satokaudelle 2021 tehdään syyskuun alusta lähtien", toimitusjohtaja Jyrki Leppälä kertoi Hyvinkäällä keskiviikkona 26.8. järjestetyssä tilaisuudessa.

Öljyhamppua viljellään Suomessa noin 700 hehtaarilla. Riihimäellä toimivan Trans Farmin tavoite on alan tuplaaminen kahtena seuraavana vuonna.

Viljelijöille sopimus takaa varman ostajan, menekin ja kiinteän hinnan, joka on tiedossa kylvöjen alkaessa, Leppälä lupaa.

Hintaa toimitusjohtaja kuvaa sellaiseksi, että tuotanto kannattaa kaikille, erityisesti tuottajille. "Enemmän kuin rypsillä tai kuminalla.

Jukka Pasonen

Kuten Suomessa myös muissa maissa hamppuala kasvaa vuosi vuodelta.

"Yhtiö ei astu kuluttajamarkkinoille vaan raaka-ainetoimittajaksi öljyhampputuotteita jalostavalle teollisuudelle. Siemenet myydään paitsi kokonaisina myös kuoripellettinä, hamppuöljynä ja puristekakkuina

Tavoitteena on Leppälän mukaan pystyä tarjoamaan teollisuudelle tasaisesti suuria määriä kotimaista raaka-ainetta, mikä hyödyttää koko hamppuketjua.

Tähän saakka öljyhamppua on viljelyttänyt ja jalostanut muutama pieni toimija.

"Tuotannon oltava kilpailukykyistä tai sitä ei edes kannata aloittaa. Suomessa esimerkiksi sadot ovat samaa luokkaa kuin muualla."

Siementen lisäksi hampusta voi korjata toisenlaista satoa: kasvibiomassaa ja uuttamalla valmistettavaa CBD-hamppuöljyä.

Kasvibiomassan korjaamista vasta kokeillaan, kertoi Trans Farmin tuotepäällikkö Satu Pura Hyvinkäällä. "CBD-asiaa seurataan odottaen viranomaisilta markkinointia koskevia säädöksiä ja linjauksia."

Jukka Pasonen

Toistaiseksi Trans Farm tyytyy seuraamaan, mihin suuntaan hampun biomassa- ja CBD-öljyasiat kehittyvät.

Leppälällä on terveisiä hallinnolle: Tuotantoa ja tavaroita pitäisi koskea samat säännöt ja rajoitukset alkuperämaasta riippumatta.

"Ei tehdä kotimaista tuotantoa mahdottomaksi EU-säädöksiä tulkiten. Asioita ei pitäisi kieltää "varmuuden vuoksi."

Suomessa saa viljellä vain sellaisia hamppulajikkeita, joiden päihdyttävä THC-pitoisuus on alle 2 prosenttia. Meillä viljelyssä on ainoastaan kotimaassa jalostettua Finola-lajiketta, jonka siemenviljelyttäjä Trans Farm on tähänkin saakka ollut.

Viranomaiset seuraavat THC-pitoisuuksia ottamalla näytteitä sattumanvaraisesti valituilta lohkoilta. Näytteiden ottamisesta ei koidu viljelijöille kustannuksia.

