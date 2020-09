Hausjärven Oittiin rakentuu superfood-tehdas, jonka pääraaka-aine on öljyhamppu

Trans Farm

Golden Maltin toimitusjohtaja Eero Nissilä (vas.) ja Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä tutkivat hamppukasvustoa Samuel Jussilan pellolla.

Golden Malt ja Trans Farm rakentavat Hausjärven Oittiin tuotantolaitoksen, joka valmistaa terveysvaikutteisia elintarvikkeita idätetyistä siemenistä. Alkuvaiheessa tehtaan pääraaka-aine on öljyhamppu.

Laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 aikana.

Golden Malt on oululainen startup-yritys, jonka lippulaivatuote on luontaisesti gluteeniton ohra. Sen kehitystyö on aloitettu viime vuoden puolella.

Nyt Golden Malt on solminut strategisen kumppanuuden Trans Farmin kanssa. Trans Farm on kuminan ja öljyhampun viljelyttämiseen ja jatkojalostukseen erikoistunut yritys, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Riihimäellä ja Hausjärvellä.

Uuden tehtaan myötä idätettävien kasvilajien valikoima laajenee viljojen ja palkokasvien lisäksi öljyhamppuun, Golden Maltin toimitusjohtaja Eero Nissilä kertoo yritysten yhteisessä tiedotteessa.

"Ravitsemuksen kannalta öljyhampun siemenet ovat oikea kultakaivos", tiedotteessa todetaan. Ne ovat gluteenittomia ja sisältävät kaikki välttämättömät amino- ja rasvahapot. Idätys lisää niiden biologista aktiivisuutta ja parantaa mineraalien saatavuutta.

Idätyslaitos sijoitetaan Trans Farmin teollisuustiloihin Hausjärven Oittiin osana yrityksen öljyhamppuliiketoimintojen laajentamista. Golden Malt vastaa laitoksen suunnittelusta.

Idätetyt tuotteet tulevat osaksi molempien yritysten tuotevalikoimaa.

Uuden tehtaan tarpeisiin räätälöidyllä rumpumallastamolla voidaan tuottaa sekä erilaisia idätettyjä tuotteita ruokateollisuudelle että paikallisia maltaita juomateollisuuden tarpeisiin.

Tuotantolaitos on yritysten mukaan Pohjoismaissa ainoa laatuaan.

Golden Malt ja Trans Farm toteuttavat öljyhampun koeidätykset keväällä 2021 ja valmistavat ensimmäiset tuote-erät syksyllä 2021.

Yhtiöiden strategiseen kumppanuuteen kuuluu myös tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö. Sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa öljyhampun idätysprosessista, sen hallintaan vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista tuotteiden ominaisuuksiin. Tutkimushanketta koordinoi Golden Malt.

