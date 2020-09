Afrikkalainen sikarutto leviää Saksassa – viisi uutta löydöstä varmistettu ja lisää tutkitaan

Petteri Kivimäki

Saksassa on varmistunut jo kuusi sikaruttotapausta villisioista. Kaikki ovat Puolan rajan tuntumassa. Kuva ei liity tapauksiin.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) uhkaa levitä Brandenburgissa. Ensimmäisen tapauksen jälkeen Saksassa tauti havaittiin viidessä muussa villisiassa Brandenburgissa, kuluttajansuojaministeriö ilmoitti tiistaina. Kyseessä on neljä kuolleena löydettyä villisikaa ja yksi metsästetty eläin.

Kaikki tapaukset ovat Puolan rajan pinnassa. Ensimmäinen sikaruttoon kuollut villisika löytyi Schenkendöbernistä ja nyt vahvistetut tapaukset olivat parikymmentä kilometriä pohjoiseen Neuzellen alueella. Lisää näytteitä tutkitaan.

Brandenburgin maatalousministeri Ursula Nonnemacher (vihreät) kertoi tiistaina, että ensimmäinen ruho viime viikolla löytyi kuolleena purosta, jossa ruho oli maannut kahdesta neljään viikkoa. Pian sen jälkeen löydettiin lisää kuolleita villisikoja.

Alueen ympärille rakennettiin kaksitoista kilometriä pitkä sähköaita ja eläinliikennettä on rajoitettu kolmella rajan lähellä olevalla alueella. Pelloilla ja metsissä ei ole nyt lupa liikkua ja Brandenburgin viljelijät ovat huolissaan sadonkorjuusta.

Naapuriosavaltiossa Saksissa pelätään nyt taudin leviämistä sinne. Sosiaaliministeri Petra Köppingin (SPD) mukaan on vain ajan kysymys, kun ensimmäiset tapaukset löytyvät.

Brandenburgiin on rakennettu 130 kilometriä suoja-aitaa Puolan rajalle. Lisäksi tulossa on 50 kilometriä lisää aitaa, joka voidaan pystyttää epidemia-alueen ympärille. Metsästäjille on tuotu 30 siirrettävää metsästyslavaa.

Die Welt kertoi asiasta tiistaina: Weitere Wildschweine positiv auf Schweinepest getestet

