Tämä karja samoaa laitumiaan kuin biisonit muinoin: Holistic managementissa imitoidaan luontoa, koska se hyödyttää myös ihmistä

Mantereen tilalla karjaa siirretään laitumella joka päivä. Olennaista on, että laidunnuspaine on kerralla riittävän suuri.

Sanne Katainen

Philipp Mayerin kotitilalla Lempäälässä luovuttiin viljanviljelystä ja lypsykarjasta. Tilaa johdetaan holistic managementin periaattein. Laidunta syötetään ylämaankarjalle vähän kerrallaan laidunpyörän avulla.

On syyskuun loppu, mutta laidunkausi sen kuin jatkuu.

Välillä pitkä otsatukka heilahtaa, kun naudat hätistelevät ötököitä kauemmas.

Mantereen tilalla Lempäälässä on luovuttu lypsykarjasta ja viljanviljelystä. Nykyisin tilalla laiduntaa ylämaankarjaa. Tilalle käänteentekevää oli siirtyminen holistic managementin, eli kokonaisvaltaiseen tilanpitoon. Menetelmä on peräisin Yhdysvalloista.

Laidunnussuunnittelu on holistic managementin tärkein työkalu. Olennaista on iso laidunpaine kerralla, jonka jälkeen laidun saa pitkän lepoajan.

Menetelmällä imitoidaan suuria kasvinsyöjälaumoja. Esimerkiksi biisonit haravoivat preerioita aikoinaan valtavina laumoina. Karja syö kerran tehokkaasti ja siirtyy eteenpäin.

Kiertolaidunnus, jossa eläimiä liikutetaan lohkolta toiselle, ei ole Suomessa mitenkään harvinaista. Harvinaista kuitenkin on, että eläimet laiduntavat kerrallaan näin pientä aluetta ja että niitä liikutetaan niin usein.

Mantereen tilalla karjaa siirretään joka päivä kevyiden väliaitojen avulla. Holistic management on parantanut päiväkasvua ja hiilen sitoutumista maaperään, sanoo Philipp Mayer. Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa puolet maan hiilivarastosta koostuu kuolleesta mikrobimassasta. Mikrobimassa saa vuorostaan energiansa kasvien juuristosta.

Viime ja tänä vuonna karjamäärää on pystytty kasvattamaan 20 prosenttia pinta-alan muuttumatta.

Samalla rikkakasvitkin pysyvät hänen mukaansa tehokkaammin kurissa: lehmällä ei ole mahdollisuutta valikoida jatkuvasti vain maistuvimpia kasveja. Myös lanta leviää tasaisemmin.

Jokainen lohko saa palautua 30–60 päivää, riippuen sääoloista. Vaikutukset näkyvät myös ekosysteemissä, Philipp sanoo. Esimerkiksi pienten petolintujen määrä on kasvanut.

Sanne Katainen

Holistic managementissa laidunpaine on suuri. Vasemmalla laidun ennen laiduntamista, oikealla päivän laiduntamisen jälkeen.

Tilan laitumet syötetään 61 osassa. Alkukesästä lohkot ovat isompia. Kun nurmen kasvu hidastuu, niitä pienennetään. ”Tehokkuus lähtee siitä, kuinka optimaalisesti auringon energiaa saadaan käytettyä yhteyttämiseen.”

Menetelmää on tuonut tunnetuksi Allan Savory, joka pitää holistic managementin periaattein toteutettua laiduntamista avaimena aavikoitumisen pysäyttämisessä.

Miljoonia katsojia saaneella TED Talk -videolla Savory jopa väittää, että karja voisi auttaa pudottamaan ilmakehän hiilidioksidimäärät esiteollista aikaa vastaaviksi. Savoryn väitteitä on sittemmin kumottu Uppsalan yliopistossa, jossa todettiin, etteivät laitumet sido hiiltä tavoitteeseen nähden läheskään riittävästi.

Sanne Katainen

Oikein toteutettuna laidunnus parantaa maan rakennetta. Vasemmalla ollut maa on ollut viljanviljelyssä. Hiljattain lohko on siirretty luomuun ja siihen on perustettu nurmi. Maa on kuitenkin yhä tiivistä, juuret joutuvat kasvamaan sivusuunnassa. Oikealla kuohkeampaa laidunmaata. Maan mikrobit saavat ravintoa kasvien juuriston avulla.

Monet suomalaiset tilat haluavat Philippin mukaan parantaa laidunnustapoja. Takana on useampi kuiva vuosi, eivätkä laitumet tahdo riittää.

Ensi vuonna hän vetää laidunnuskurssia Ahlmanin säätiön kanssa Tampereella. Viljelijöille annetaan perustietoa laidunnuksesta, sen jälkeen rakennetaan laidunnussuunnitelma. Tärkeä periaate on, että luonto on kokonaisuus, jossa yhden asian muuttamisella voi olla laajoja vaikutuksia.

Lue lisää holistic managementista ja Mantereen tilasta:

Pariskunta luopui kalliista maatalouskoneista ja palasi lähemmäs luontoa: Lempäälästä löytyy Euroopan ensimmäinen holistic management -oppimistila

Sanne Katainen

Maan rakenteen kehittymistä seurataan tilalla tarkkaan. Tuoreen maan tuoksu tekee ihmiselle hyvää, sanoo Philipp.

Holistic management