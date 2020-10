Konekillerin vähäinen kävijämäärä ei lannistanut järjestäjiä – "Tämä oli meidän osuutemme koronatalkoisiin"

Eilen Jyväskylässä päättyneiden Konekilleri-messujen järjestäjät ovat tyytyväisiä. He onnistuivat poikkeusoloissa pitämään tapahtuman, jossa näytteilleasettajat tapasivat asiakaita ja saivat jopa tehtyä kauppoja.

Konekilleri-messut pidettiin Jyväskylässä 8.–10. lokakuuta.

Konekilleri-messujen järjestäjät eivät ole pettyneitä, vaikka Jyväskylässä 8.–10.10. järjestetyssä tapahtumassa kävi vain noin tuhat vierasta.

Messut täyttivät tarkoituksensa, koska koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa yritysten on vaikea tavata asiakkaita ja hankkia uusia saatikka tehdä kauppaa, kertoo Marko Toivakka 2LM Corporate Oy:stä. Toivakka kuuluu Konekillerin käytännön järjestäjiin.

Yleensäkin ammattitapahtumissa keskeistä ei ole kävijöiden määrä vaan keitä he ovat, Toivakka sanoo. Konekilleri-vieraat olivat näytteilleasettajien mukaan ammattilaisia; heitä, joilla on tarkoitus tehdä hankintoja ja investointeja.

Vähäiseen kävijämäärään osattiin varautua ja se otettiin Toivakan mukaan huomioon messujen budjetissa.

Turvallisuuden vuoksi tänä vuonna ei ollut pääsymaksua vaan tapahtumaan pääsi asiakaskutsulla tai rekisteröitymällä.

Toivakka kuvasi sunnuntai-iltapäivänä oloaan helpottuneeksi. "Oli melkoinen ponnistus tehdä jotain totaalisesti uutta."

Järjestettäisiinkö messut uudestaan vastaavissa poikkeusoloissa?

"Kyllä järjestettäisiin", hän vakuuttaa.

Kukaan ei tiedä, kuinka kauan poikkeusolot jatkuvat vai onko nykytilanne uusi normaali.

"Nyt me tiedämme, mitä vaatii tällaisen tapahtuman järjestäminen turvallisesti. Tämä oli hyvä oppi. Ja on pakko tehdä jotain, ei voi vain jäädä neljän seinän sisälle. On löydettävä keinot, miten tässä muuttuneessa tilanteessa pidetään yritykset hengissä."

"Tämä oli meidän osuutemme koronatalkoisiin."

