Eläinsuojeluasiamies on puolueeton ja riippumaton eläinten olojen puolesta puhuja

Yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala on maitotilan tytär, joka on koko uransa ajan ollut tekemisissä eläinten hyvinvointiin liittyvien aiheiden kanssa.

Yksi eläinsuojeluasiamiehen tehtävistä on edistää yhteiskunnallista keskustelua koskien eläinten hyvinvointia, kertoo Saara Kupsala.

Eläinten hyvinvointi on noussut yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi, josta tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kuin on keskustelijaakin.

Keskustelua käyvät tuottajat ja eläinsuojelujärjestöt ovat kovin erimielisiä siitä, miten eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista pitäisi pitää huolta.

Keskusteluun osallistujiin kuulu työnsä puolesta eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala. Hänen roolinsa ei kuitenkaan ole olla kenenkään muiden kuin eläinten puolella, olivatpa nämä kesyjä tai luonnonvaraisia.

Eläinsuojeluasiamiehen yksi tehtävä onkin edistää eri tahojen vuoropuhelua. Tätä työtä Kupsala kertoo tekevänsä järjestämällä esimerkiksi seminaareja ja erilaisia pyöreän pöydän keskusteluja.

Kiinnostus eläinten hyvinvointiin juontaa juurensa lapsuudesta, Kupsala kertoo. Hän on kotoisin maitotilalta Siikajoelta. Kotona oli lehmien lisäksi kissoja, koiria, kaneja ja poneja.

Koulutukseltaan Kupsala on yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän väitteli viime vuonna Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirja käsittelee tuotantoeläimiä koskevia asenteita ja käsityksiä

Työurallaan Kupsalalle on kertynyt monipuolisesti osaamista eläinten hyvinvoinnin kysymyksissä, joita hän on tutkinut erilaisissa monitieteisissä hankkeissa. Lisäksi hän on tehnyt eläinten hyvinvointiin liittyvistä aiheista useita julkaisuja.

Eläinsuojelulakia eli nyt eläinten hyvinvointilaiksi nimitettyä kokonaisuutta uudistetaan parhaillaan.

Eläinsuojelulain uudistamisen kanssa Kupsala oli tekemisissä jo vuonna 2011. Tuolloin hän teki lakiuudistukseen liittyen maa- ja metsätalousministeriölle yhteiskuntatieteellisen selvityksen eläinten aseman muuttumisesta.

Kupsala oli eläinsuojelujärjestö Animaliassa hallituksen jäsen 2008–2013.

Nyt tämä on jäänyt taka-alalle ja hän kertoo keskittyvänsä nykyiseen tehtäväänsä.

”Eläinsuojeluasiamies on riippumaton toimija.”

