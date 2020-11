Turkistuottajien Tiura uskoo tanskalaisen minkkituotannon vielä palaavan – koronan vuoksi joudutaan tappamaan ainakin 15 miljoonaa eläintä

Johannes Tervo

Marja Tiuran mukaan turkistuottajille viestitään jatkuvasti suojautumisesta koronavirusta vastaa.

Turkistuottajien etujärjestön Fifurin toiminnanjohtaja Marja Tiura sanoo Tanskan päätöstä lopettaa kaikki minkkinsä erittäin kovaksi. Maassa on Tiuran mukaan 15–17 miljoonaa minkkiä.

"Totta kai se on kova päätös, kyseessä on iso minkkimaa jossa on korkeatasoiset tilat. Valitettavasti tilannetta ei ole siellä saatu hallintaan."

Hän muistuttaa maan pääministerin Mette Fredriksenin sanoneen, että päätös lopettaa minkit ei ole kannanotto Tanskan turkiselinkeinoon.

"Tanska tulee kyllä takaisin, mutta on vaikea sanoa, kuinka nopeasti se tapahtuu."

Tiura ei ota kantaa siihen, olisiko Tanskassa voitu välttyä kaikkien minkkien lopettamiselta, jos koronan suhteen olisi toimittu toisella tavoin. Hän muistuttaa, että ihmisten koronatilanne on ollut maan minkkialueella vaikea. Tanskassa tilat myös sijaitsevat lähellä toisiaan.

Suomen turkistarhoilla ei ole tavattu koronaa. Tiuran mukaan tuottajille viestitään jatkuvasti suojaustoimista ja siitä, että minkit ja suomensupit ovat alttiita koronatartunnoille.

"Olemme varautuneet mahdollisiin tartuntariskeihin keväästä lähtien. Meillä on viikoittain kokoontuvat varautumisryhmä, jossa on mukana turkistuottajia sekä viranomaisia Ruokavirastosta, THL:stä."

Vaikka suomalaisilta turkistarhoilta ei ole tavattu koronaa, viruksen vaikutukset elinkeinoon ovat olleet mittavat. Tiuran mukaan suorat tappiot tuottajien ansioihin ovat olleet tänä vuonna 108 miljoonaa euroa ja kokonaistappiot alalle 155 miljoonaa euroa vuoden 2019 myyntimääriin verrattuna.

Keskeinen syy on ollut kansainvälisten turkishuutokauppojen peruuntuminen. Suomalaisen Saga Fursin lisäksi tanskalainen Kopenhagen Fur järjestää kansainvälisiä turkishuutokauppoja.

