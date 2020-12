Belgia pääsi eroon afrikkalaisesta sikarutosta – Euroopassa taudin on aiemmin onnistunut hävittämään alueeltaan vain Tšekki

Jarkko Sirkiä

Villisikojen liikkumista on koitettu rajoittaa aidoilla muun muassa Belgiassa. Kuvituskuva.

Belgian sianlihantuottajat voivat huokaista helpotuksesta. EU on julistanut maan virallisesti vapaaksi afrikkalaisesta sikarutosta (ASF) ja taudin aiheuttamat rajoitukset on purettu, Eläinten terveys ETT kertoo.

Nyt sikojen ja sianlihan vienti unionin sisällä helpottuu ja voi alkaa uudelleen unionin ulkopuolisiin maihin.

Afrikkalainen sikarutto piinasi Belgiaa noin kaksi vuotta. Tautia todettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2018 villisioissa lähellä Ranskan ja Luxemburgin rajoja.

Viranomaisten johdolla Belgiassa aloitettiin ripeästi toimet taudin leviämisen estämiseksi. Tartunta-alueen tuotantosiat tapettiin ja villisikojen metsästystä tehostettiin. Lisäksi niiden liikkumista rajoitettiin aitaamalla alue.

Tautialueelta löydettiin tämän vuoden kevääseen mennessä 833 tartunnan saanutta villisikaa, joista viimeiset olivat olleet jo pitkään kuolleina. Tartunta ei Belgiassa levinnyt yhteenkään sikalaan.

Euroopan ASF:n vaivaamista maista ainoastaan Tšekki on aikaisemmin yltänyt samaan kuin Belgia. Tšekki vapautui afrikkalaisesta sikarutosta viime vuonna.

Puolaan afrikkalainen sikarutto levisi idästä vuonna 2014 ja on sen jälkeen jatkanut matkaansa kohti länttä villisikojen mukana. Tänä syksynä villisiat onnistuivat hivuttamaan taudin sikajätti-Saksaan.

Nyt Puolan ASF-tilannen näyttää hieman kohentuneen. FeedStrategy-sivuston mukaan EU on hyväksynyt tiukimpien rajoitusten höllentämistä tietyissä maakunnissa. Perusteena on, että tuoreimmista tuotantosikaloissa todetuista tautitapauksista on kulunut kolme kuukautta.

Puolalla on kuitenkin pitkä matka siihen, että afrikkalainen sikarutto saataisiin kokonaan nitistettyä. Uusia tartuntoja todetaan jatkuvasti pääasiassa villisioissa mutta myös sikaloissa.

Viime vuonna afrikkalainen sikarutto jatkoi voittokulkuaan erityisesti Aasiassa. Tänä vuonna tauti levisi Intiaan.

