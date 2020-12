Lukijalta: Maanomistus ja vuokraus saattaa olla tuottavampaa kuin viljely – näin ongelmaa pitäisi ratkaista viljelytukien avulla

Jaana Kankaanpää

Kuka hyötyy pellosta eniten, sitä viljelevä vai sen omistava?

Suomessa on peltomaata noin 2,3 miljoonaa hehtaaria. Tästä vuokramaan osuus on noin 800 000 hehtaaria. Viidessä vuodessa vuokramaan osuus on noussut noin 50 000 hehtaaria. Noin kolmannes peltopinta-alasta on muiden kuin aktiiviviljelijöiden omistamia.

Maanomistus ja vuokraus saattaa tänä päivänä olla tuottavampaa liiketoimintaa kuin itse maanviljely. Tämä johtuu nykyisestä pinta-alaan sidotusta tukipolitiikasta. Tukitasot ohjaavat vuokratasoja. Peltoa ei kannata myydä, kun siitä saatavat vuokratulot ovat hyvät.

Yksi keino ohjata maanomistusta viljelijöille olisi porrastaa viljelytuet omistuspohjan mukaan. Aktiiviviljelijöiden omistamille pelloille tuki olisi 110 prosenttia ja muiden kuin aktiiviviljelijöiden omistamille pelloille tukitaso olisi 80 prosenttia tämänhetkisestä tasosta. Tällöin viljelijöille jaettava kokonaistukimäärä pysyisi samansuuruisena.

Aktiiviviljelijäksi laskettaisiin viljelijä, joka viljelisi itse vähintään puolta omistamistaan pelloista. Tällainen malli mahdollistaisi maanvaihdon ja vuokrauksen viljelijöiden kesken ilman tukitason laskua. Välitön vaikutus tällä mallilla olisi pääosin vuokrapelloilla viljelevälle negatiivinen, koska tukitasot laskisivat pelloilta, jotka olisi vuokrattu muilta kuin toisilta aktiiviviljelijöiltä.

Pitemmällä aikavälillä tämä laskisi ei-aktiiviviljelijöiden omistamien peltojen vuokria. Tämä johtaisi siihen, että peltomaa ei enää olisi niin hyvä sijoituskohde, jos sitä ei itse viljele. Peltoa tulisi enemmän myyntiin vapaille markkinoille ja sitä ohjautuisi enemmän viljelijöiden omistukseen.

Peltomaan omistuksen ohjautuminen pois aktiiviviljelijöiltä ei ole ainoastaan kotimaamme ongelma. Esimerkiksi Virossa peltomaan ajautuminen suursijoittajien omistukseen on kasvava ongelma.

Käsittääkseni tällä hetkellä neuvotellaan Euroopan Unionin seuraavan tukikauden sisällöstä. Toivoisin, että edustajamme EU:ssa yhdessä tuumin ottaisivat huomioon esittämäni ongelman ja miettisivät, miten siihen EU:n maataloustukipolitiikalla pystyttäisiin vaikuttamaan.

Antti Keskitalo

Pöytyä

