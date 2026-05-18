Karhu liikkuu päiväkodin lähellä Muuramessa ja Juupajoella sonnit säikkyivät karhuaBulgariassa karhukohtaaminen päättyi traagisemmin, sillä siellä karhu tappoi noin 30-vuotiaan miehen.
Keski-Suomessa Muuramessa on tehty viime päivinä useita karhuhavaintoja. Poliisi ja paikallinen riistanhoitoyhdistys yrittävät paikallistaa karhua. Leikarin päiväkodin lapset jatkavat päiväänsä sisätiloissa. Myös retkellä ollut ryhmä on palannut päiväkotiin.
Pirkanmaalla Juupajoella puolestaan etsitään sonneja, jotka olivat säikähtäneet todennäköisesti karhua. Tiellä 58 Pirttikankaantien ja Koppelojärventien tienhaaran välisellä alueella kannattaa olla tarkkana liikenteessä.
Bulgarian metsästäjien ja kalastajien liitto puolestaan raportoi viranomaisten tutkivan Sofian lähellä sijaitsevassa Vitoshan luonnonpuistossa tapahtunutta tapausta, jossa 35-vuotias mies löydettiin kuolleena.
Karhun hyökkäystä pidetään todennäköisenä syynä kuolemalle, toteavat oikeuslääkärin ja villieläinasiantuntijan havainnot ruumiista löydetyt. Bulgarian asiantuntijat varoittavat, että joillakin alueilla karhut tottuvat ihmisten läsnäoloon, kun populaatiot laajenevat ja eläimet sopeutuvat ihmisen muotoisiin maisemiin.
