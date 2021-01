Pappi rinnastaa Kirkko ja kaupunki -lehdessä eläintuotannon Saatanan tuhotekoihin ja keskitysleireihin – "Viaton maitokin on kauhea tuote"

Lari Lievonen

Kari Kuula paheksuu, että tuotantoeläimiä säilytetään ahtaissa häkeissä, navetoissa ja altaissa, joissa ne kasvatetaan pikavauhtia lihoiksi.

Pappi, teologian tohtori ja tietokirjailija Kari Kuula rinnastaa eläinten teollisen käytön Saatanan tuhotekoihin ja keskitysleireihin.

"Olemme muuttaneet puutarhaplaneettamme valtavaksi eläintehtaaksi, jossa tuntoisista olennoista tehdään orjia ja esineitä", Kuula kirjoittaa kolumnissaan Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

Hänen mielestään Jeesuksen seuraaja ei voi osallistua nykyiseen kaltoinkohteluun.

"Jumalan kuvana oleminen kutsuu viljelemään ja varjelemaan, ei omistamaan ja orjuuttamaan."

Kuulan mielestä saamme käyttää eläimiä, kunhan vältämme kohtuutonta kärsimystä.

"Nykyisessä tilanteessa on kyse jostain aivan muusta. Ihminen pitää valtavasti hyötyeläimiä, niitä on moninkertaisesti vapaana luonnossa liikkuviin verrattuna. Koska ne on jalostettu mahdollisimman tehokkaiksi raaka-aineiden tuottajiksi, niillä on monenlaisia vaivoja ja tauteja. Niitä säilytetään ahtaissa häkeissä, navetoissa ja altaissa, joissa ne kasvatetaan pikavauhtia lihoiksi. Niiden elämällä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin tarjota kehonsa ihmisen hyödykkeeksi."

"Totuus on inhottava. Viaton maitokin on kauhea tuote, kun tarkemmin ajattelee: lehmä keinosiemennetään, sen poikanen otetaan pois ja sitten siltä lypsetään maitoa näännyksiin asti", Kuula kirjoittaa.

Koko kolumni on luettavissa Kirkko ja kaupunki -lehden nettisivuilla.