Lopettavilla maito- ja naudanlihatiloilla kiinnostusta lammastalouteen

Lari Lievonen

Kiinnostus lammasalaan ei ainakaan vielä näy toteutuneiden investointien määrässä.

Lampaanlihan tuottajahintaan tänä vuonna saadut korotukset ovat hieman lisänneet kiinnostusta alaa kohtaan, arvioi Pohjanmaan lammasosuuskunnan toimitusjohtaja Anniina Holopainen.

”Lammastilat joutuvat laskemaan kannattavuutta edelleen tarkasti, mutta tuntuu, että investointihalukkuus on lisääntynyt ja kiinnostus alaan on piristynyt.”

Holopainen kertoo saaneensa yhteydenottoja muun muassa lammasalan neuvojilta, jotka tiedustelevat hintoja laskelmien pohjaksi.

”Kiinnostusta lampaisiin tuntuu olevan varsinkin pienillä lopettavilla maito- ja naudanlihatiloilla, joilla on työvuosia vielä jäljellä”, Holopainen sanoo.

Hän pitää ilmiötä tervetulleena. ”Alalle tarvitaan lisää volyymia nyt, kun kaupan ja tukkujen suuntaan tehty sidosryhmätyö alkaa tuottaa tulosta ja kanavia on saatu auki. Myös kuluttajien kaipaamia jalosteita on alettu kehittää pikkuhiljaa. Yleisvire alalla on positiivinen.”

Holopainen uskoo, että myyntikanavien tehostuminen torjuu myös hintojen notkahdusta, jonka tuotannon kasvu voisi aiheuttaa.

Toistaiseksi kiinnostus lammasalaan ei näy toteutuneiden investointien määrässä.

Viime vuonna lampolarakennuksiin annettiin neljä myönteistä investointipäätöstä. Avustussumma oli hieman yli 200 000 euroa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä jaksolla on vireillä yksi hakemus, kerrotaan Ruokavirastosta. Luvut eivät poikkea aiemmista vuosista.