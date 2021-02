Lieksalainen Selma Kärkkäinen ajaa ensin 45 kilometriä työssäoppimispaikkaan lypsykarjatilalle ja harjoittelee siellä eläintenhoidon lisäksi työkoneilla ajoa

Lukio-opinnot eivät tuntuneet omalta jutulta, ammattiopinnoissa parasta on tekeminen.

Lari Lievonen

Lieksalainen Selma Kärkkäinen oli kokeillut traktorilla ajamista ennen opintoja vain muutaman kerran. Kokemus ja taidot ovat karttuneet eri työkoneiden käsittelyssä sekä opinnoissa että työssäoppimispaikassa.

Ammattiopinnot vievät nuoren aikuisten maailmaan ryminällä. Ammattiin ei opita luokkahuoneen suojissa, vaan työssäoppimispaikoissa, ihan oikeissa yrityksissä.

Lieksalainen Selma Kärkkäinen aloitti viime syksynä maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitajan suuntautumisalan opinnot.

Joulukuusta alkaen hän on ollut työssäoppimisjaksolla Lieksassa Markus ja Mirja Turusen Luvehniemen lypsykarjatilalla. Kärkkäisen mukaan ala on tuntunut omalta. "Opinnoissa parasta on tekeminen, kun ei tarvitse vain istua luokassa."

Hän ehti opiskella vuoden verran lukiossa, mutta lukio-opinnot eivät tuntuneet omalta jutulta. Opinnot eivät menneet hukkaan, sillä lukiossa suoritettuja opintoja hyväksiluetaan osaksi maatalouden perustutkintoa.

Riverian Nurmeksen yksikkö oli Kärkkäiselle lähin oppilaitos, muita vaihtoehtoja hän ei edes miettinyt. Maksuton asuntolamajoitus on luonnonvara-alan ammattiopintoihin liittyvä etu. Nurmeksessa asuntola on aivan täynnä. Kärkkäinen pohti aluksi, että asuntolapaikka olisi hyvä saada, jos lähiopetusta olisi viitenä päivänä viikossa. Näin ei kuitenkaan ollut, joten hän on kulkenut Lieksasta koululle lähiopetuspäivinä.

Asuntolan ahtaus helpottuu pian, sillä Nurmeksen kaupunki rakentaa ensi kesänä kaupungin keskustaan puukerrostalon, johon tulee 40 asuntolapaikkaa.

Kärkkäisellä oli ennen opintoja jo jonkin verran kokemusta eläintenhoidosta, sillä hänellä on poni, isällä lypsykarjaa ja perheessä on aina ollut koiria.

"En ole kiinnostunut suuntautumaan opinnoissa pieneläimiin, vaan tuotantoeläimiin. Erityisesti odotan opinnoissa lajikursseja, joissa keskitytään vain nautoihin ja hevosiin."

Luvehniemen tilalla Kärkkäinen on päässyt käsiksi ihan oikeisiin töihin, harjoittelemaan muun muassa pienkuormaajalla ja kurottajalla ajoa eläintenhoidon lisäksi.

Markus Turunen kertoo, että viimeisen vuoden aikana harjoittelupaikkaa on kysynyt poikkeuksellisen moni. "Puheluita on tullut 3–4, kun pitkään aikaan kukaan ei kysellyt paikkoja ollenkaan."

Tilalla on vuosien varrella ollut muutamia harjoittelijoita. "Olemme ottaneet harjoittelijoita silloin, kun tilanne on sallinut. Tilan väellä pitää olla aikaa opastaa ja neuvoa, jotta harjoittelija pääsee tekemään ihan oikeita töitä, eikä päädy lakaisemaan aina vain lattioita."

Kärkkäisen matka kotoa työssäoppimispaikkaan on 45 kilometriä yhteen suuntaan ja päivällä on pituutta kuusi tuntia. "Sain ajokortin ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana, se on helpottanut kulkemista."

Hänen opinnot ovat vasta alussa, mutta jo nyt mielessä siintelee mahdollinen jatkokouluttaminen agrologiksi.

