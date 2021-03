Vain kotieläinyrittäjän koronakaranteeni oikeuttaa lomituksen sijaisapuun, muiden tilalla työskentelevien ei

Lari Lievonen

Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt järjestetään niin, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Koronakaranteeniin määrätyn tilan maatalousyrittäjä voi saada sijaisapulomitusta joko vuosilomana tai maksullisena lomituksena, mikäli hän itse on sairastunut. Tilanteessa, jossa tila on asetettu karanteeniin esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua ja yrittäjä itse on säästynyt koronalta, sijaisapua ei saa.

Jos yrittäjä asetetaan karanteeniin, hänen pitää välittömästi ilmoittaa asiasta lomituksen paikallisyksikölle. Paikallisyksikkö selvittää terveysviranomaiselta, mitä asioita korona-altistuksen takia on lomituksessa otettava huomioon.

Kun yrittäjä joutuu karanteeniin eikä sen takia voi hoitaa töitään, hän voi saada karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Sen määrä lasketaan myel-työtulon mukaan ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ole voinut tehdä töitä karanteenin takia.

Jos yrittäjä itse sairastuu koronaan, hän voi saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästäsi alkaen. Sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on koonnut verkkosivuilleen tietoa koronasta ja lomituspalveluista. Lomitus- ja työkykypalveluiden johtaja Päivi Wallin Melasta kertoo, että sivuille kerätty tieto on koottu yhdessä terveysviranomaisten kanssa.

Lomitusta koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan. MTK on esittänyt, että lakiin pitää kirjata, että koronakaranteeni riittää sijaisavun perusteeksi.

Eläinsuojeluviranomaisilla ei ole valtaa käskeä ketään töihin tilalle, jolla isäntäväki on koronan kourissa