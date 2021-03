Naisten ja nuorten osuus Itikan vaaliehdokkaista nousi reippaasti – "Osuuskunnissa on tehty aktiivisesti töitä asian eteen"

Lähes kolmannes osuuskunnan edustajiston ehdokkaista on alle 35-vuotiaita. Itikan edustajistossa ja hallintoneuvostossa on tällä hetkellä muutamia naisia, mutta kaikki hallitusjäsenet ovat miehiä.

Johannes Tervo

Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtajan Risto Lahden mukaan osuuskunnissa on tehty aktiivisesti töitä nuorten ja naisten osuuden kasvattamiseksi edustajistossa. Ehdokaslistan perusteella työ näyttää tuottaneen tulosta, lopullisen päätöksen tekevät äänestäjät huhtikuussa.

Itikka osuuskunnan edustajiston vaaleissa on ehdolla aiempaa enemmän nuoria ja naisia.

"Ehdokaslistan selvästi muuttunut rakenne viittaa siihen, että jonkinlaista muutosta on tapahtumassa. Vaalit näyttävät, millaisen edustajiston jäsenistö valitsee", sanoo atrialaisten tuottajaosuuskuntien Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtaja Risto Lahti.

Itikan osuuskunnan edustajiston ehdokaslistat vahvistettiin keskiviikkona. Äänestys järjestetään sähköisenä 16.–30. huhtikuuta. Ehdokkaita on yhteensä 86 viidestä eri vaalipiiristä. Heistä 40 valitaan edustajistoon.

Lähes viidennes ehdokkaista on naisia, kun vielä vuoden 2017 vaaleissa osuus oli noin kymmenen prosenttia.

"Osuuskunnissa on tehty aktiivisesti töitä asian eteen ja kannustettu naisia lähtemään ehdokkaaksi. Se on ollut viestinnän painopiste, ja näyttää siltä, että on saatu toivottua tulosta aikaan", Lahti sanoo.

Nuorten osuus kasvoi vielä selvemmin: noin 30 prosenttia vaaliehdokkaista on alle 35-vuotiaita. Viime vaaleissa osuus oli noin 18 prosenttia. Nuorin ehdokas on Lahden mukaan 23-vuotias.

Nuorten ehdokkaiden osuuden kasvu heijastelee Lahden mukaan maatalouden rakennemuutosta.

"Vaikka tilamäärä vähenee, on kotieläintalouden parissa jatkava joukko yhä sitoutuneempaa ja kouluttautuneempaa.”

Lahti arvioi, että nuoret tiedostavat yhtiön omistajuuden ja osuuskuntien merkityksen omalle tilalla ja haluavat siksi olla mukana vaikuttamassa asioihin.

Sekä Lihakunnan että Itikan edustajistossa ja hallintoneuvostossa on tällä hetkellä muutamia naisia, mutta kaikki hallituksen jäsenet ovat miehiä.

MT vertaili naisten osuuksia yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä alkuvuonna.

Lahden mukaan ehdokaslistan monipuolistuminen on askel siihen suuntaan, että hallituksessa saatetaan tulevaisuudessa nähdä myös naisjäseniä. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee hallituksen.

"Osuustoiminnassa tarvitaan monipuolisesti koko jäsenkenttää eli eri-ikäisiä, eri sukupuolia, maan eri osia ja eri tuotantosuuntia edustavia luottamushenkilöitä. Osuuskunnan koko hallinto koostuu omistajista ja tuottajista", Lahti korostaa.

Edustajisto valitaan poikkeuksellisesti kolmeksi vuodeksi aiemman neljän sijaan. Syynä on sääntömuutos, jonka myötä Itikan ja Lihakunnan edustajiston vaalit käydään vuodesta 2024 alkaen samaan aikaan.

