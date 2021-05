Leppä: "Haluan tehdä asian selväksi" – Valkoposkihanhen saaminen riistalajiksi ei onnistu ilman EU-vaikuttamista, merimetson kohdalla muutos saatiin aikaan

Lari Lievonen

Työryhmä esitti useita käytännön keinoja valkoposkihanhiongelman ratkaisemiseksi, kirjoittaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. "Kaikkein merkittävimmät ja tärkeimmät ehdotukset työryhmä esitti vuosille 2021 ja 2022. Näitä olivat muun muassa nykyisen poikkeuslupajärjestelmän kehittäminen sekä poikkeuslupien välittömän täytäntöönpanon salliminen, karkotuskeinojen tehokkuuden selvittäminen sekä lintupellot."

Voiko valkoposkihanhesta tulla riistalaji?

Viime keväänä valkoposkihanhet aiheuttivat ennennäkemättömän suuret vahingot maataloudelle, kirjoittaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) ministeriön sivuilla julkaistussa blogissa. "Ainoastaan ahman aiheuttamia korvauksia porotaloudelle maksettiin enemmän."

Leppä perusti yhdessä ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa viime keväänä erityisen työryhmän, niin sanotun hanhinyrkin. Työryhmän tehtävänä oli muodostaa kokonaiskuva toimenpiteistä valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi.

Ennaltaehkäiseviin keinoihin kuuluivat esimerkiksi lintupellot, poikkeusluvilla suoritettava häirintä ja tappaminen ja korvausjärjestelmä.

Työryhmä käsitteli myös esillä ollutta ajatusta valkoposkihanhen siirtämistä riistalajiksi. Sen mukaan tästä olisi merkittävää hyötyä vain, jos lajin suojelua kevennettäisiin siirtämällä valkoposkihanhi lintudirektiivin liitteeseen II, jotta lajin kannanhoito metsästyksellä olisi sallittua.

Ilman tätä suojeluluokituksien muutosta ei valkoposkihanhen metsästys olisi sallittua, vaikka se riistalajiksi säädettäisiin.

"Vaikka hanhinyrkki oli yksimielinen eikä eriäviä mielipiteitä jätetty, niin siitä huolimatta tänäkin keväänä on edelleen harmikseni aktiivisesti nostettu esille ajatus siitä, että valkoposkihanhi tulisi siirtää riistalajiksi. Pallo on heitetty maa- ja metsätalousministeriölle, jonka tuo muutos tulisi tehdä", Leppä sanoo.

"Haluan tehdä asian selväksi. Olen valmis esittämään valkoposkihanhea riistalajiksi, kun sen metsästys on sallittua lintudirektiivin liitteen muutoksen jälkeen. Niin kauan kuin laji on tiukasti suojeltu EU:n lintudirektiivin nojalla, on selkeästi parempi, että lajista vastaa ympäristöministeriö."

Lepän mukaan Euroopassa runsaslukuinen valkoposkihanhi tulee ehdottomasti saada riistalajiksi, jotta kannan kokoa voidaan säädellä metsästyksellä.

Leppä ehdottaakin, että hän ja Mikkonen lähettävät avoimen kirjeen komissiolle jossa esitetään komissiota "pikaisesti aloittamaan tämän erittäin runsaslukuisen ja merkittäviä vahinkoja aiheuttavan lajin liitteen muutoksen."

Tämä ei olisi Lepän mukaan ensimmäinen kerta, kun komissio tekee yhtä lajia koskevan liitteen muutoksen. Merimetson osalta muutoksia liitteisiin on tehty 1990-luvulla.

"Olemme viimeisen vuoden aikana nähneet, että myös EU voi toimia ketterästi, jos se niin haluaa."

